【星期一‧炒啲乜】外圍紛亂　聯儲局勢加息　港股見底未？

疫情已拖慢全球經濟復甦，冷不防爆發俄烏戰火，美國等多個西方國家及組織更先後對俄羅斯展開不同程度的制裁行動，而俄羅斯亦表態會反抗；近日美國證券交易委員會(SEC)突公布5家面臨強制退市的中概公司名單，以上種種對股市、匯市，以至商品市場都產生不同程度的影響。

股市方面，美股三大指數中，道指、標指及納指全周各跌1.99%、2.88%、3.53%，其中道指已連跌5周，為自2019年5月底以來首次。港股亦元氣大傷，恒指全個星期累瀉1,351點或逾6%，跌至20,102點水平，科指更屢創新低，累挫超過10%，跌至4,040點邊緣。

期間，油價大上大落，曾升至2008年以來高位，有美國頁岩油生產商更警告，對俄制裁或令油價進一步飆至200美元，部分押注最快3月底到價；金價升穿2,000美元，創逾1年半新高，高盛上調黃金1年目標價升至2,500美元。

面對通脹升溫，本周焦點落在美國聯儲局開會議息後決定加息的幅度，目前普遍相信加息0.25厘的機會較大；周內中國亦會公布俗稱「三頭馬車」的重要經濟數據。市場不明朗因素充斥，散戶入市前不妨參考以下專家的財經分析及建議，適時作出審慎的投資部署。

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