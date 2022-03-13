俄國外資企業陷泥沼　商業地產商面臨「雙失」

俄羅斯入侵烏克蘭後遭到西方嚴厲制裁，不單只令俄國富豪身家大縮水，在當地經商的外資企業亦大受衝擊，不但面臨重大經濟損失，甚至連商譽也可能受損。

外媒報道，美國地產發展商漢斯(Hines)為擁有及管理俄國商用物業的最大外資之一。儘管經歷盧布貶值、金融危機及俄國併吞克里米亞遭西方制裁等幾個大風浪，仍能持續獲利。然而，對於今次俄烏戰事帶來的危機，集團仍未能估算結果。

漢斯全球管理資產總值1,600億美元，俄國僅佔約1.8%。其擁有與管理俄國商場、寫字樓、出租公寓及其他不動產，在開戰前價值約29億美元。西方制裁將重創俄國消費市場與商用物業需求，令漢斯面臨重大損失。此外，有專家警告，作為俄羅斯重要的外國投資者，可能損害外界對漢斯品牌的看法。

商用地產分析公司Green Street的研究部經理Cedrik Lachance指出，漢斯目前最大難題是商譽受損風險。即使漢斯已公開譴責俄國入侵烏克蘭，強調不會在俄國作出新的投資。惟外界認為俄烏戰爭突出商界難以評估政治風險，即使在波動市場裡獲利的公司，也會束手無策。有業界調查顯示，預期莫斯科今年房產價格與租金升幅，將會在歐洲31個城市中「包尾」。

除了漢斯，Raven集團、摩根士丹利及高盛等大機構都有投資俄國房地產。其中Raven受俄烏戰爭衝擊，今年來股價大跌超過一半。Raven表示有能力繼續調動其俄國子公司的資金，在目前極不明朗環境下評估是否把子公司資金轉換成其他外幣。