俄烏開戰成導火線　斯里蘭卡瀕臨破產

俄烏開戰固然重創兩國經濟，但竟然令到另一個國家經濟陷入崩潰邊緣？外媒報道，因參與中國一帶一路而欠下龐大債務的斯里蘭卡，要靠出口茶葉及旅遊業為經濟「吊鹽水」。然而，戰爭已令該國失去俄羅斯茶葉買家，以及俄、烏兩國遊客。雪上加霜的是，戰事令能源價格狂飆，進口昂貴的能源令斯里蘭卡的外匯儲備即將耗盡。在缺乏美元下，該國不得不宣布禁止990種商品進口，導致民不聊生。

斯里蘭卡中央銀行2月份的數據顯示，外匯儲備只剩下23.1億美元，黃金儲備僅為9,800萬美元，今年需要償還的外債高達69億美元，7月就有一筆到期的10億美元債券，國家瀕臨破產。

為了節省外匯支出，斯里蘭卡財政部新發布了一份限制進口清單，商品項目高達367種，進一步證明了該國的美元短缺，這些物品包括外國食品、飲料、美容產品和衣服。而去年9 月份則已公布623項禁止進口商品，電子產品名列其中。目前為止，總計有990種商品禁止進口。

更慘的是，近期因為俄烏戰事導致能源價格狂飆，斯里蘭卡已宣布調高汽油及柴油價格，每升汽油的價格由177盧比提高至254盧比，柴油價格從每升121盧比調高到176盧比。加油站外排了長長的車龍。電力供應亦出現危機，有些地區停電時間長達7小時，數百家麵包店被逼關閉，奶製品變得昂貴，有小孩的家庭苦不堪言，連藥品也短缺，民眾不滿情緒上升。