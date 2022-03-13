美股前膽：聚焦聯儲局加息　薩默斯斥拜登推卸通脹責任

美國聯儲局將在周三開一連兩日議息會議，分析指將宣布加息0.25厘，因市場早有預期，料消息將不會造成大波動。本周市場還將聚焦上月生產物價指數(PPI)、零售銷售、及成屋銷售等數據，美國今日(13日)已進入夏令時間，意味美股交易時間和經濟數據公布時間將提前一小時。

高盛在一個月內第二次下調今年標指預測，降低200點至4,700點，主因高商品價格，以及消費者需求和經濟增長轉弱帶來風險，目前市場已經部分反映衰退風險，情況若進一步惡化，標指有可能降至3,600點水平。

美國汽車協會(AAA)指，上周四(10日)平均汽油價格為每加侖4.32美元，一個月前約每加侖3.48美元，料原油價格升至每桶200美元，汽油價格將隨之升至每加侖6至7美元。

外媒訪問1,005名美國成年人，發現汽油價格若升至每加侖6至7美元(約46.8至54.6美元)，54%受訪者打算減少外出用膳，49%將降低在電影及其他娛樂活動花費，60%則減少因休閒活動而開車，47%將減少在房屋開支，包括購買傢俬及電器等。

美國銀行指，低收入消費者已傾向以信用卡支付汽油費，而非存款卡，意味油費已為他們帶來財政壓力。不過高油價不會減低必要開支，64%受訪者將不會減低醫療開支，58%維持電費等公用開支。

美國前財長薩默斯直斥總統拜登推卸其通脹責任，40年高的通脹水平源於經濟過熱，而不是俄羅斯總統普京侵烏，或企業過分貪婪引致，這損害企業信心，降低投資及資本擴張，令情況惡化。他促請華府官員停止尋找藉口，集中應對黨派分歧，及獨裁造成的挑戰，但他承認俄烏戰事引致的大宗商品成本上升，使通脹難以在未來數月回落。

包括沃倫(Elizabeth Warren)等11名民主黨參議員打算立法，向大型油企徵收暴利稅，因這些企業正從俄烏戰事中獲取暴利。參議員計劃向現時，或曾於2019年每日生產或出口至少30萬桶石油的企業，把2015至2019年間的平均油價，與目前水平的差價，從中每桶油收取5成暴利稅，意味民主黨不希望美國油企加大生產量，降低汽油價格，更希望能間接迫使消費者轉而購買電動車。分析指礙於今年為選舉年，他們無法在汽油價格已升至超過每加侖4美元時明言，使民眾反感，才透過稅項及監管限制。