俄烏戰火激化通脹　乳牛竟成犧牲品？

俄羅斯對烏克蘭開戰觸發商品價格飆升，不單只全人類都感受到通脹殺到，就連乳牛都惹來殺身之禍！外媒報道，由於化肥漲價，種植牧草成本上升，部分飼料價格也漲不停，加上油價飆升帶動其他生產成本上漲，英國一家乳牛牧場主人近日忍痛減少一成牛隻數量，短短兩周內就殺掉26頭乳牛，當地憂慮長此下去，最終會演變成牛奶荒。

報道指出，早在俄烏戰爭之前，大宗商品及能源價格已經上揚，市場預期今年牛奶生產成本將上漲約1/3。俄烏戰事令情況進一步惡化，為應付飛漲的飼料及能源費用，有些農場已出現現金緊絀問題。據業界透露，去年平均每噸化肥大約280英鎊，現在漲到1,000英鎊，供應商還警告價格將會繼續飆升。

與此同時，農場使用的柴油目前報價是每公升1.4英鎊，較3周前的78便士大幅上漲，而牛奶售價是每公升36便士，低過50便士的盈虧平衡點。既然「養一隻，蝕一隻」牧戶索性將乳牛「解決」掉。報道指出，由於牧戶「減產」，目前英國市面牛奶供應較正常水平低了3%。如果情勢持續下去，相信到5、6月英國可能會出現牛奶荒。