【向世界錢進】獨愛磚頭　買樓移民首選中東？

港人對「磚頭」情有獨鍾，即使移居海外，也大多選擇在當地置業，以解決居住需要和作投資增值。物業的投資潛力受當地經濟增長、人們生活質素、潛在租金收入等影響，這些因素同時是海外移民透過物業投資，以獲取居留身份所考慮的關鍵。因此，有國際諮詢公司對不同國家的買樓移民計劃進行評分和比較，並得出全球最佳房地產投資移民國家排行榜。

Deep Knowledge Analytics與Henley & Partners推出最佳房地產投資移民國家指數(Best Investment Migration Real Estate Index)，評估透過投資物業作為獲取居留權或公民身份途徑的投資移民計劃。該指數會根據生活質素、國內生產總值(GDP)、物業入場門檻、潛在租金收入、相關交易費用、物業持有期、居留條件、買賣流動性等因素來比較不同移民計劃。

Henley & Partners私人客戶集團主管Dominic Volek表示，海外物業由於具有長期保值能力，一直是可靠的資產類別。與物業相關的投資移民計劃具有額外的優勢，可透過多重護照提升投資者的全球通行能力，讓自己和家人可以自由選擇在何處生活、工作、求學、養老和投資。新冠肺炎疫情出現，讓來自富裕國家、持有優質護照的投資者也開始相信有第二個居留權或公民身份的優勢。

國際房地產公司Engel & Völkers Group執行長Sven Odia亦指，在新冠肺炎疫情期間，投資者對頂級房產的需求大幅增加，據該行紀錄，過去一年，價值500萬至1,000萬歐元(約4,340萬至8,680萬港元)的住宅房地產交易量較前一年增加了97%，而價值超過1,000萬歐元的頂級房產交易量亦增加了90%。

比較全球16個物業投資移民計劃，中東國家阿聯酋脫穎而出，以總得分82分排名第一，原因主要是該國擁有較高的租金收入潛力，而且每平方呎的樓價低於其他主要國際中心。此外，當地不徵收印花稅和資產增值稅，大幅降低物業交易費用，配合穩定的匯率及對加密貨幣友好的政策，使其成為海外投資者的寵兒。惟要挑剔的是，當地物業投資移民計劃最低投資額是500萬迪拉姆(約1,063萬港元)，較適合中產或以上人士。

至於排第二的西班牙，以經濟實力取勝，總得分80.7分，其中，以GDP方面取分最高。當地物業相關稅項亦相對低，減省交易費用，而移民計劃的物業入場門檻為50萬歐元(約434萬港元)，同樣使西班牙在相關項目取得較高分數。

位於歐洲巴爾幹半島的黑山排名第三，總得分為77.2分，該國是地中海地區受歡迎的第二家園及房地產投資市場之一，原因是該國對居住條件和物業持有期均不設限制，讓外國投資者可靈活調配資產。不過，要注意的是申請該國移民計劃，除了要最少購買25萬歐元(約217萬港元)的物業之外，還要向黑山政府捐獻20萬歐元(約173萬港元)，是否值得就見仁見智。

而橫跨歐亞大陸的土耳其，整體排名第4，因其相對較低的投資額要求和居留條件而獲得高分。當地物業投資移民計劃的入場門檻是25萬美元(約195萬港元)。

葡萄牙憑黃金簽證計劃與泰國並列第5位。由於前者的投資金額門檻低、物業的流通性高和政府對加密貨幣友善度高，許多全球投資者，特別是來自美國的投資者，在過去12個月已在這一歐盟成員國投資房地產，市場亦預期當地相對健康的樓市可繼續在今年向好。至於泰國，由於在投資金額門檻及居留條件方面得分較高，同樣吸引不少國際投資者到來。