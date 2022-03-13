碧桂園再購回960萬美元優先票據　累計購回4570萬

就該企作出在有關情況下一切屬合理的相關查詢後，董事會確認集團營運正常，可繼續照常開展其業務。董事會謹此澄清，公司經營情況良好，具備充足的可動用現金儲備，各金融機構對公司的支持力度不減。2022年首兩個月，集團連同合營公司和聯營公司，共實現歸屬公司股東權益的合同銷售金額約691.2億元人民幣，累計銷售回款金額約656.8億元人民幣。

作為碧桂園控股股東兼聯席主席，楊惠妍亦堅定不移地支持集團業務發展。自去年3月26日起，該控股股東已多次增持公司股份。針對相關不公平負面陳述或評論，公司目前積極開展維護市場穩定、保護投資者利益的行動，近期行動包括且不限於積極回購集團債務證券、提前將債務證券兌付資金劃轉至指定帳戶、向證券監管機構及銀行間交易商協會等相關監管監察機構投訴舉報散布謠言及惡意做空行為。