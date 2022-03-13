兩大女預言家隔空對決！俄烏大戰如何收場？今年鬧糧荒？

說到女預言家，首先會想到保加利亞「龍婆」巴巴萬加(Baba Vanga)，她雖然已經在1996年過身，不過仍為後世留下不少預言，其中之一赫然就與俄羅斯局勢有關，竟估計俄羅斯將成為「世界之主」!而另一位女預言家近來因為準確預測俄烏大戰而聲名大噪的海文利(Judy Hevenly)，她則估計俄國總統普京會患上絕症，和上周五角大樓前情報員傳出的消息一致!

‧「龍婆」巴巴萬加

巴巴萬加預言:「在歐洲成為荒地之後...一切都會融化，就像冰一樣，只有一個沒有受到影響，就是Vladimir(普京名字)的榮耀，俄羅斯的榮耀。」雖知道巴巴萬加在1996年過身，但普京1999年才上任當總統。她還說:「受害者太多了，沒有人能阻止俄羅斯。」

對於2022年，巴巴萬加對世界作出了6大預測：

1.人們沉迷虛擬世界

2.西伯利亞爆發致命病毒

3.食水短缺危機

4.外星人以「小行星」襲擊地球

5.印度農作物失收，造成全球糧食危機

6.澳洲及亞洲部份地區發生地震、海嘯

說到「龍婆」的輝煌戰績，就要講她貼中了世紀疫情「Corona(新冠肺炎)」爆發，而且準確預測911恐襲、英國脫歐、南亞海嘯等重大事件。而她的預言一直到5079年，並說到時地球將會毀滅，人類將不存在。

‧海文利(Judy Hevenly)

海文利原本是服務上流社會的心理諮詢師，突然出名是因為她在2022年預測中表示:「普京會試圖破壞烏克蘭的獨立狀態」，被認為貼中俄烏戰爭。最近有一名前軍事情報員透露，普京可能罹患大腸癌晚期，為了轟轟烈烈名留青史而發動戰爭。這一點與海文利的預測一樣，她估計「普京意外得病，俄羅斯出現抗議、起義和動亂」。

另外，她亦估美國總統拜登下半年可能會出現健康問題。

至於經濟方面，她和「龍婆」一樣看不好歐洲。由於供應短缺和通脹，歐洲經濟今年將放緩。而美國聯儲局會發行數碼美元，替代硬幣和紙幣。

股市方面，她看好亞馬遜(美股:AMZN)將在數碼廣告市場追上對手，到今年底可能擁有15%市場份額，甚至會推出自己的互聯網服務。而Netflix、亞馬遜Prime Video、Hulu、迪士尼Disney+、蘋果和其他串流媒體平台的利潤將飆升，又估Netflix可能會涉足體育領域。

在科技上，人工智能(AI)晶片市場將會更加流行，初創企業的設計也有可能跑出。

海文利對於自己的預言很有自信，全都放在個人網站上「任睇唔嬲」，而且連奧斯卡獎、各項體育賽事的賽果，甚至明星結婚生子都有預言。