【俄烏戰雲】烏國兩氖氣公司停業　勢令全球續「芯」荒

俄羅斯軍隊進攻烏克蘭更多地區，令資源和貨物供應更形緊張。據外媒統計，全球去年使用540公噸氖氣，當中45至54%由烏克蘭的兩間公司Ingas和Cryoin供應，然而這兩間公司都因戰事而停業，勢進一步威脅本已供不應求的晶片荒。分析指，晶片大廠都有囤積氖氣存貨，短期幾個月的生產不成問題，但後續仍需視乎戰事發展。

其中位於馬里烏波爾的Ingas，在戰事前氖氣月產量達1.5至2萬立方米，主要供給內地、台灣、南韓、美國，其中75%為晶片用途。位於黑海北部敖德薩的Cryoin每月產量也達1萬至1.5萬立方米，公司商業發展董事Larissa Bondarenko表示，如果戰況沒停止，公司將難以在3月交付1.3萬立方米的氖氣訂單。雖然停業下公司至少能支撐3個月，但若生產設施遭受破壞，未來將難迅速重啟生產或營運，並將大幅拖累公司財務。

據台灣的經濟部表示，當地晶片廠早有準備，氖氣存貨目前在「安全水平」，短期內不成問題。商業及科技僱問公司Techcet也指出，大企業如英特爾、三星、台積電有能力大批購買，估計庫存足夠使用兩個月或以上，只是目前最受害的是小型晶片商。

氖氣其實是鋼鐵生產的副產品，用於眼部手術的氖氣主要產自中國，其價格也由去年10月的每立方米400元（人民幣‧下同），升至今年2月底的逾1,600元。

至於烏克蘭氖氣就曾在2014年克里米亞半島危機時升價6倍。分析指出，世界任何地方都可以開展氖氣的生產，但需要9個月至兩年去提高產量，假設俄烏戰爭只屬短暫駁火，將不會有人願意投資生產。

回顧過去兩年疫情，手機、電腦、汽車等需要用到晶片的消費產品需求大幅上升，但晶片供應卻落後，令晶片價格不斷上升。研究機構CFRA分析員表示，如果晶片廠的氖氣庫存用盡，不能在烏克蘭以外的其他供應商補貨的話，將對供應鏈構成更廣泛打擊，一些重要消費品將難以生產。