【深度解構】吉舖多、租金跌　本港「收租股」仲有排閉翳？

疫情下百業難捱，據東網統計顯示，11隻已公布去年業績的香港地產股或房地產信託基金(REITs)期內投資物業公允值合計淨減逾160億元。儘管有關減值不是現金項目，原則上不太影響股民收息，以對沖生活成本上漲，但專家認為，工商物業今年前景未許樂觀，一眾已上市的地主難免再有一輪投資物業減值潮。

所謂投資物業公允值變動，主要由各物業現行租約之淨收入及潛在重訂租金收入預測，連同可比較物業投資交易之回報、測量師對現行投資者預期租金增長及風險的看法得出，但不包括酒店。

置地公司去年重估虧損高達13.755億美元(約107.28億港元)，可謂慘絕眾多地主，惟下半年佔不足一成。置地表示，損失絕大部分來自香港，寫字樓比重較大，主因市場租金下跌，惟下半年的表現已反映租金回穩和空置率下降。

不過，中原(工商舖)董事總經理潘志明指，現時商舖買賣價量齊跌，疫情令零售及餐飲等行業「元氣大傷」，首季吉舖數字恐拾級上升，同時看淡今年整體商舖市道，全年商舖租金將再下跌5至10%。消費券計劃有助刺激消費，惟只屬短期，畢竟本地消費力有限，要待中港通關有望，訪港旅客增加，零售租賃市場才可迎來曙光。

交銀國際分析員謝騏聰亦估計，收租股今年難免再有投資物業估值下跌的壓力，但不會像2020年初猛烈，因為當時是疫情突如其來，氣氛霎時極度悲觀，少不了擠出一些被高估的部分，前景視乎本港嚴格的防疫限制維持多久，「但影響可能維持一季至半年」。