疫下交投未見起色 周末新盤僅暫錄7宗成交
2022年03月13日 21:45
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一手交投淡靜，本周末新盤市場續以餘貨成交為主，兩日暫錄約7宗成交，較上周末的8宗再減少1宗，並連續3個周末維持個位數水平。其中，西南九龍項目於周末連沽2伙。
●西南九龍維港滙 一房售894.36萬
由會德豐地產及信和置業(00083)等4大發展商合作的西南九龍維港滙III，周日(13日)沽出2座30樓B室，實用面積312方呎，一房間隔，成交價為894.36萬元，呎價約28,665元。另維港滙I新近沽出第3B座7樓D室，實用面積448方呎，兩房間隔，以1,127.61萬元成交，呎價約25,170元。
●屯門恆大·珺瓏灣一房售503.7萬元
中國恒大(03333)旗下公司福彩發展的屯門恆大·珺瓏灣「Emerald Bay」，新近沽出3A座22樓K室，實用面積319方呎，一房間隔，成交價為503.7萬元，呎價約15,790元。
●屯門OMA OMA月內暫沽5伙 共涉6,654.5萬
永泰地產(00369)旗下屯門掃管笏OMA OMA，新近錄得第2B座3樓A室的成交，實用面積627方呎，三房間隔，成交價為864萬元，呎價約13,780元。資料顯示，該盤本月暫沽5伙，共涉及6,654.5萬元。
●馬鞍山Silversands兩房928.35萬沽
信和置業(00083)旗下馬鞍山Silversands，新近錄得本月首宗成交，沽出第5A座1樓C室，實用面積455方呎，兩房間隔，以928.35萬元成交，呎價約20,403元。
●啟德THE HENLEY III一房售869.53萬元
恒基地產(00012)旗下啟德THE HENLEY III，新近錄得3B座2樓D室的成交，實用面積356方呎，一房間隔，成交價為869.53萬元，呎價為24,425元。資料顯示，上述為該盤本月首宗成交。
●荃灣西逸璟．龍灣今年開齋連沽2伙
中國中冶(01618)旗下荃灣西逸璟．龍灣，新近錄得今年的開齋成交。項目連沽2伙，包括1座5樓D1室及1座3樓D1室，實用面積同為907方呎，均為三房間隔，成交價分別為1,490.9萬元及1,466.2萬元，呎價為16,438元及16,165元。
●大圍站柏傲莊III累計錄166宗終止交易
新盤市場有交易告吹，新世界發展(00017)旗下沙田大圍站上蓋柏傲莊III，自公布拆卸重建後，至今已錄得166宗終止買賣個案，佔成交量845宗的19.6%。據一手成交紀錄冊顯示，項目新近新增3宗個案，成交金額介乎926.6萬元至2,689.2萬元。其中，位於1A座43樓A室，實用面積991方呎，四房間隔，原本於去年6月20日及6月25日，簽訂臨時買賣合約及正式買賣合約，以2,689.2萬元成交，當時呎價約27,136元。不過，交易已經終止。