疫下交投未見起色 周末新盤僅暫錄7宗成交

一手交投淡靜，本周末新盤市場續以餘貨成交為主，兩日暫錄約7宗成交，較上周末的8宗再減少1宗，並連續3個周末維持個位數水平。其中，西南九龍項目於周末連沽2伙。

●西南九龍維港滙 一房售894.36萬

●屯門恆大·珺瓏灣一房售503.7萬元

●屯門OMA OMA月內暫沽5伙 共涉6,654.5萬

●馬鞍山Silversands兩房928.35萬沽

●啟德THE HENLEY III一房售869.53萬元

●荃灣西逸璟．龍灣今年開齋連沽2伙

●大圍站柏傲莊III累計錄166宗終止交易