m18講場：大膽！竟有巴郡股東叫巴菲特辭任董事？

好多人炒股票都係想早啲退休，不過「股神」巴菲特就未必咁諗，反而唔退休就係為咗炒股。巴菲特作為投資旗艦巴郡嘅揸弗人，竟然都畀4個搞事股東要求搵過第二個做巴郡董事長！呢4位股東明明係收成期，點解要破壞個巴郡？點解要攬炒？

巴郡自1965年以來一直由巴菲特經營，呢位91歲老人舊年袋走37.32萬美元嘅人工。好似太少？因為巴菲特嘅財富主要來自佢喺巴郡嘅16.2%持股，福布斯估計佢手握價值1,179億美元淨資產，係全球第五大富豪。

巴菲特話過，如果唔撈嘅話，副主席埃布爾將會係行政總裁(CEO)，而巴菲特親生仔Howard就會做非執行董事長。問題就出自呢度啦，有位股東提案指出，巴菲特同時做緊董事長同行政總裁，咁就冇咗兩個角色互相制衡嘅作用，於是就想勸「股神」退任董事長一職。根據文件，實情巴郡董事們都覺得係一個好主意，不過前提係等巴菲特唔做CEO先算。

講到董事會變動，應該係上月巴郡一位96歲高齡嘅前董事因確診後要休養，所以退任，導致巴郡嘅獨立董事人數不足，違反紐約證券交易所規定要求，上周五已有人選提名填補空缺。補充一點，喺巴郡董事會中，有3位董事成員都年屆90歲以上，過幾年開董事會可以順手擺埋百歲宴。

話說巴郡就快舉行股東周年大會，巴郡就梗係叫股東們反對上述議案，不過其實巴菲特揸住32.1%投票權，一個人都幾乎可以控制賽果。

睇返巴郡戰績，今年已經升緊9%，絲絲粗略估計應該跑贏全球至少九成股市指數。上個禮拜開始巴老又出手，用約60億美元買咗過億股西方石油公司，現時巴郡持有西方石油近12%流通股。正所謂「再鋒利嘅刀都會有生銹嘅一日」，不過巴菲特就似乎寶刀仲未老。