【產經專題】零售「清零」商戶當災 消費券救亡效用成疑？
2022年03月13日 22:03
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本港零售股在白色情人節遇上「白色恐怖」，瀰漫一片全民強檢令隨時空降的死寂氣氛，近日就有上市公司坦言陷入前所未有的挑戰。除一再勒令停業的美容、戲院及酒吧連銷業務「清零」之外，由百貨股以至時裝零售股的生意都一潭死水，餐飲股更是「重災區」之一，港府雖準備下月向市民派發消費券，但業界對刺激零售市道的作用抱有懷疑，估計資源最終或只會流向防疫物資。
太子珠寶鐘錶集團主席鄧鉅明坦言，目前每個市民都處於驚恐狀態，「想佢哋買貴價貨是不切實際......現時連睇戲都冇得睇，仲點高消費呢？」他認為，消費券帶動零售業生意的作用不大，惟有望為基層市民紓困。
鄧氏指，目前各行各業處於水深火熱之中，除了日常用品及食肆外賣外，其他零售商戶基本上「冇生意可言」，只能寄望兩至3個月後的情況有所好轉。
疫情下百業蕭條，港府擬提出暫緩業主追租計劃，但保護期由當初的最長6個月，縮減至3個月。鄧氏直言，無論有效期6個月還是3個月，對租戶的幫助都不大，也沒有意思，「假設現時3個月暫緩交租，但之後一次過要交3個月租金，惟疫情依然未結束，屆時又如何交到租金？」他認為，當局應資助一半租金；或業主減少一半租金，同時要求銀行寬限業主還款，如實行類似「還息不還本」方案，相信業主都會願意與商戶共渡難關，始能達到三贏的局面。
可惜眼前香港第5波疫情失控，加上港府防疫進退失據，年初以來小店結業消息不斷，心水清的股民應留意到本地零售股也「無啖好食」。自農曆新年假期復市日至今，多隻零售股的股價均創下逾52周新低，大多商店或餐廳受累疫情卻未見港府支援，只能自行宣布停業或只做外賣。
專做街坊生意的譚仔國際(02217)旗下譚仔三哥，在本月初公布因疫情關係，旗下多家分店曾停業一天，部分分店只提供外賣自取。快餐股大家樂集團(00341)旗下部分分店亦在3月起暫停提供堂食服務，只提供外賣服務，直至另行通知。叙福樓集團(01978)早於2月底起曾暫停旗下所有餐廳的營運，直至上周一宣布旗下部分餐廳有限度恢復外賣服務。
疫情嚴峻，不只衝擊餐飲股，經營潮流服飾品牌的包浩斯國際(00483)上周更表示，鑑於第5波疫情爆發情況持續惡化，包括集團在內之香港零售商正面臨前所未有之經營挑戰，如集團愈來愈多僱員因自身、其密切接觸者之檢測呈陽性或其住處受到圍封而須隔離，對集團維持實體零售店舖正常營業時間構成挑戰。管理層將評估每間零售店舖之短期經營可行性，並相應縮短其營業時間或暫時停業。
由劉鑾鴻(細劉)擔任主席、在港經營百貨公司的利福國際(01212)更遭多間大行「圍踩」狠削目標價。其中，大和報告引述管理層指，在每日新增確診個案的情況下，3月的銷售勢進一步疲弱，而市場情緒也受到於3月下旬進行的強制檢測影響。