【產經專題】零售「清零」商戶當災　消費券救亡效用成疑？

本港零售股在白色情人節遇上「白色恐怖」，瀰漫一片全民強檢令隨時空降的死寂氣氛，近日就有上市公司坦言陷入前所未有的挑戰。除一再勒令停業的美容、戲院及酒吧連銷業務「清零」之外，由百貨股以至時裝零售股的生意都一潭死水，餐飲股更是「重災區」之一，港府雖準備下月向市民派發消費券，但業界對刺激零售市道的作用抱有懷疑，估計資源最終或只會流向防疫物資。

太子珠寶鐘錶集團主席鄧鉅明坦言，目前每個市民都處於驚恐狀態，「想佢哋買貴價貨是不切實際......現時連睇戲都冇得睇，仲點高消費呢？」他認為，消費券帶動零售業生意的作用不大，惟有望為基層市民紓困。

鄧氏指，目前各行各業處於水深火熱之中，除了日常用品及食肆外賣外，其他零售商戶基本上「冇生意可言」，只能寄望兩至3個月後的情況有所好轉。

疫情下百業蕭條，港府擬提出暫緩業主追租計劃，但保護期由當初的最長6個月，縮減至3個月。鄧氏直言，無論有效期6個月還是3個月，對租戶的幫助都不大，也沒有意思，「假設現時3個月暫緩交租，但之後一次過要交3個月租金，惟疫情依然未結束，屆時又如何交到租金？」他認為，當局應資助一半租金；或業主減少一半租金，同時要求銀行寬限業主還款，如實行類似「還息不還本」方案，相信業主都會願意與商戶共渡難關，始能達到三贏的局面。

可惜眼前香港第5波疫情失控，加上港府防疫進退失據，年初以來小店結業消息不斷，心水清的股民應留意到本地零售股也「無啖好食」。自農曆新年假期復市日至今，多隻零售股的股價均創下逾52周新低，大多商店或餐廳受累疫情卻未見港府支援，只能自行宣布停業或只做外賣。