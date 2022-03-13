鋰電商中創新航向聯交所遞上市申請

中國鋰離子電池製造商中創新航已向聯交所遞交上市申請，華泰國際為獨家保薦人。早前有傳其集資最多15億美元(約117億港元)，事成有望成為本港今年最大型新股上市。

該公司在2021年扭虧為盈，錄得1.11億元人民幣(下同)盈利，2020年蝕1832.8萬元，2019年虧損1.56億元；收入68.17億元，按年飆升1.41倍。值得留意的是，原材料是最大的銷售成本，主要包括正極材料、負極材料、電解液及隔膜的成本，去年銷售成本達64.38億元，而原材料成本佔其中84.2%，按年增加8.1個百分點，主要是銷量上升及電池原材料的市場價格上漲，包括正極材料及電解液等市場價格顯著上升。

初步招股文件披露，假設原材料平均價格去年上落5%，將錄得2.7億元的稅前利潤或虧損；若波幅擴至10%，影響則達5.41億元。

集資所得將用於新建和擴建多個動力電池和儲能系統的產業基地項目；先進技術研發；以及用作營運資金及一般公司用途。