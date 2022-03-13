減價出貨！鴨脷洲南灣套三房減200萬獲換樓客購入

二手業主繼續減價出貨，鴨脷洲南灣套三房單位，減價近200萬元後，獲換樓客以1,688萬元購入。各區最新成交，《on.cc東網》為你每日定時更新報道。

港島區

●美聯鄭祖發表示，鴨脷洲南灣3座中層C室單位，實用面積約763方呎，套三房及儲物房間隔，望山景，開價約1,880萬元，換樓客議價後以1,688萬元成交，呎價約22,123元。

●美聯馬鴻德指，西半山殷然高層A室，實用面積約1.012方呎，套兩房則王間隔，並連一個儲物室，吸引外區租客承租，並以月租6.9萬元租入，呎租約68元，為區內近期大額租務成交。

●中原簡英譓透露，西營盤星鑽中層B室，實用面積約497方呎，兩房間隔，望市景，以1,250萬元易手，呎價約25,151元，原業主於2015年2月以1,059萬元買入，持貨7年帳面獲利191萬元，單位升值約18%。

●利嘉閣武秉強稱，小西灣藍灣半島8座低層B室，實用面積約811方呎，套三房連工人套房間隔，享全海景，單位日前以2.95萬元獲承租，呎租約36元，屋苑現時約有70個租盤，入場月租1.55萬元起。

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九龍區

●香港置業曾家輝稱，長沙灣泓景臺2座中低層H室，兩房間隔，實用面積約441方呎，以約850萬元放盤約1個月後，吸引外區客洽詢，雙方議價後減價26萬元，以826萬元成交，呎價約18,730元，新買家為首置客。

●中原黃家全表示，西南九龍浪澄灣3月暫錄3宗買賣，其中1座低層D室，實用面積約567方呎，兩房間隔，享海景，以1,072萬元易手，呎價約18,907元，原業主於2017年2月以952萬元購入，持貨5年帳面獲利120萬元離場，期內升值約13%。

●利嘉閣黃英豪指，九龍站擎天半島3座高層D室，實用面積約808方呎，套三房連工人套房間隔，原先叫價2,400萬元，及後累減32萬元或約1.3%，最終以2,368萬元易手，呎價約29,307元。

●美聯黃家樂表示，土瓜灣嘉景花園D座高層D室，實用面積約354方呎，兩房間隔，放盤約個半月，獲同區客承接自用，原先叫價638萬元，見市場減價盤增，決定降價38萬易手，成交價600萬元，呎價約16,949元。

●中原范鎮培稱，九龍灣德福花園最新錄A座中層12室，實用面積約517方呎，兩房間隔，望園景，開價約750萬元，買賣雙方議價後，以680萬元成交，呎價約13,153元，新買家為上車客，即決定承接自用。

●香港置業植光遠透露，牛頭角居屋安基苑C座中層7室，實用面積約434方呎，兩房間隔，放盤1星期獲同區客洽詢，業主減價租400元，最終以約1.26萬元成交，呎租約29元，新租客為夫婦，睇樓後火速承租。

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新界區

●美聯鍾家豪表示，荃灣翠豐臺3座低層H室，實用面積約479方呎，兩房間隔，買家上周睇樓後，日前再睇樓即決定承接，早前開價約750萬元放售，雙方議價後終以728.8萬元成交，呎價約15,215元。

●祥益黃肇雯指，天水圍居屋天盛苑F座高層2室，實用面積約650方呎，套三房間隔，未補價第二市場減價42萬元，獲區內綠表客以523萬元購入，呎價約8,046元。

●祥益表示，天水圍居屋天頌苑E座中層2室，實用面積約650方呎，套三房間隔，區內綠表客表示熟悉該區環境，毋須重新適應，加上有感現時的樓價較之前低，未補價第二市場以425萬元購入，呎價約6,538元。

●中原王勤學稱，元朗朗城滙2座低層E室，實用面積約489方呎，兩房間隔，月租叫價1.8萬元，放盤兩星期，減價2,000元，即獲租客以1.6萬元承租，呎租約32.7元，業主於2018年11月以839萬元一手購入。

●美聯趙智敏透露，元朗尚悅2座中層E室，實用面積約356方呎，享市景，月前放售，減價近40萬元，以530萬元成交，呎價約14,888元，原業主於2013年8月以約361萬元購入，帳面獲利約169萬元，期間升值約46.8%。

●中原楊頌堯表示，大埔中心3座高層G室，實用面積約361方呎，兩房間隔，開價約570萬元，近日雙方議價後以508萬元沽，呎價約14,072元，新買家為上車客，購入單位自用。

●世紀21奇豐周淑萍指，沙田第一城12座高層C室，實用面積約484方呎，三房間隔，放盤長達1年半，獲買家零議價下以660萬元承接，呎價約13,636元，上述成交同層曾發生爆炸事故，原業主於2013年8月購入，當時作價507萬元，持貨逾8年帳面獲利153萬元，期內升值約30%。

●世紀21奇豐楊麗娟稱，沙田第一城46座頂層戶，實用面積約304方呎，兩房連天台設計，放盤半年，當時叫價628萬元，以560萬元沽出，減價68萬或減幅10.8%，呎價約18,421元。

●中原黎宗文表示，疫情嚴峻，但剛性需求不減，大圍名城3月暫錄約2宗買賣，其中盛薈2座南翼中層B室，實用面積約958方呎，套三房間隔，開價約1,580萬元，議價後以1,480萬元易手，呎價約15,449元。

●世紀21奇豐黎健峯表示，馬鞍山新港城K座低層4室，實用面積約519方呎，三房間隔，放盤約3個月，當時叫價888萬元，終以868萬元獲買家承接，呎價約16,724元，原業主早於1997年11月購入上述單位，當時作價448萬元，持貨24年多帳面獲利420萬元，期內升值約94%。

●中原陳鴻霆透露，馬鞍山新港城3月暫錄約3宗買賣，屋苑M座中層8室，實用面積約551方呎，三房間隔，開價約870萬元，議價後以855萬元易手，呎價約15,517元，新買家為用家。

●利嘉閣趙洛民表示，將軍澳晉海2A座低層D室，實用面積約473方呎，兩房間隔，望山景及園景，新近以818萬元易手，呎價約17,294元，原業主於2017年10月以約640.9萬元購入，持貨約4年帳面獲利177.1萬元，物業升值約28%。

●美聯李佳明指，將軍澳維景灣畔15座中層F室，實用面積約499方呎，兩房間隔，獲睇樓多時之換樓客承接，成交價865萬元，較原叫價875萬元，微減10萬元，呎價約17,335元。

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