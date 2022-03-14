花旗：上半年零售銀行業存挑戰

疫情以來銀行業經營環境備受挑戰， 香港花旗銀行總經理林智剛接受本報訪問時表示，去年該行零售銀行利潤在財富管理以及數碼業務的帶動下按年持平，並優於整體市場表現，預期今年上半年本港及環球經濟仍具挑戰，對整體零售業務帶來不確定性，惟下半年有望錄輕微增長。

息差收窄、地緣政治和疫情等因素拖累去年香港整體零售銀行利潤按年收窄。他指，儘管面對眾多利淡因素，惟去年該行資產質素良好，零售銀行貸款亦按年錄雙位數增長。目前資產質素未見大幅惡化，預期今年該行貸款按年可有中至高單位數增長，至於撥備水平則視乎疫情發展，會密切留意相關風險。

財富管理業務作為該行其中一個重要增長引擎，去年整體高端客戶按年增18%，有使用投資服務的高端投資客戶人數按年增長20%。隨客數增加，高端客戶群投資淨值亦增長1.6倍、資產管理規模及存款結餘按年均錄高單位數增長。他表示，香港為集團其中一個財富中心，去年已增聘300名員工，今年將繼續透過本地及海外請人，目標是在2025年內在港增聘逾1,000名。

客戶對數碼服務需求日益增長，有助銀行拓展以往未必接觸到的客戶群。該行數碼理財服務「Citi Plus」去年第4季新客戶總人數按季升逾35%，客戶平均結餘超過10萬元，帶動過去3年該行數碼銷售及收入均增加3倍，去年數碼理財服務收入則佔整體約三成。截至今年1月，逾85%該行客戶為數碼活躍客戶。

信用卡業務方面，去年新信用卡客戶錄雙位數增長，其中經數碼渠道申請信用卡的新客佔7成，信用卡零售亦升1成半，當中逾一半為網上交易。他預告，來年會繼續透過應用程式介面(API)及合作夥伴，開拓數碼生態圈，包括一張具規模的聯營卡。

數碼服務進步下監管科技(Regtech)尤為重要，他稱，除了繼續開發不同數碼方案，該行亦運用各種監管科技方案提升風險和控制，包括人工智能(AI)、大數據(Big Data)等分析客戶經數碼渠道使用產品和服務的情況，識別用於詐騙的潛在網絡 。