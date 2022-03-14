東方日報B1：物價飛升惹憂　首選商品對沖

即使美國總統拜登表明不會為了不屬北約的烏克蘭與俄羅斯交兵，關於俄烏坐下來談判的消息也不絕於耳，惟兩國開戰以來，大宗商品掀起的狂歡派對已加劇通脹風險，並動搖經濟信心，港股更是全球「抗通脹能力」最差的資產。瑞信大中華區首席投資總監邵志銘接受本報專訪時直言，一年內恒生指數只值22,000點，不如買入一籃子商品對沖通脹。

追蹤金龍指數的交易所買賣基金（ETF）景順金龍中國（美：RGJ）上周五美股市後時段反彈近5%，一如港股上周五午後跌幅縮窄近半。不過，邵志銘直言，即使港股經歷金融海嘯後最差的4個星期後，逐漸浮現投資價值，也不見得「聰明錢」正在流入港股「撈底」，因為俄烏戰爭等推高了港股的風險溢價，對照現時企業的基本面是不值得冒險，「以過去10年市盈率走勢來看，港股還不至於『超平』、瑞信投資委員會決定要增加配置的地步。」

更何況，正與俄羅斯劍拔弩張的美國和歐洲，逐漸走出疫情幽谷，中央銀行覺得經濟已經不再需要疫情期間的「放水」力度支撐，更着重通脹，他估計，美國今年會加息合共1.75厘。

邵志銘表示，現時瑞信對恒指3個月的目標經已降至僅21,000點，12個月的展望亦劈至只有22,000點，主要是企業盈利預測仍有繼續被下調的風險，「以恒指衡量，中概股要多跌7至10%才是價值投資者入市的時機。」

他續指，資金不一定要流入股市，現時股債都有較大的走資，主要湧向貨幣市場基金，即「現金為上」，就算流入新興股市恐怕只是拉丁美洲等資源出口地區。

對於冧市元兇中資科網股，他評論道，內地剛完結的政治會議並沒有釋放出「監管改革已取得成功」之類可望令該板塊轉勢的信號，仍不宜沾手。況且股市本身也是經濟的領先指標，現時內地消費信心減弱，地方政府透過放寬按揭和首期要求等減輕調控力度，可是對於仍然難在一級市場發債的內房企業來說是遠水不能救近火，本月和下月違約風險仍高，因此要靠基建支撐大局。

富瑞引述國家發改委內部專家稱，內地今年經濟增長目標設於約5.5%，基建方面的固定資產投資有3%增長至關重要。觀乎去年下半年有豐富的項目備案，而且當局提前下發專項債券的額度及推行信託基金，彌補賣地收入減少的影響，該專家預期，基建投資本月會開始加速，比以往更側重公共運輸、清潔能源、水務、電網、工業互聯網和數據中心等「新基建」，以免重蹈過去舉債後留下一堆低回報項目的覆轍。

選股方面，邵志銘繼續對新能源車產業鏈、可再生能源、基建和半導體這些有國家「碳中和」和「技術攻關」方針加持的行業看高一線。中資石油股亦可留意，理由是目前俄烏戰爭恐怕會比想像中持久，瑞信對布蘭特期油的3個月和12個月的目標分別是每桶130美元及100美元，惟有關股份市價只是反映油價停留在78元，因此仍有上升空間。

既然港股當前無法抗通脹，他認為，可以繼續持有黃金，就算見頂也會有比以往強的抗跌力，「之前兩次升上去都回落，證明金市仍有套利壓力，可是我們已改觀，因為西方國家加息幅度恐怕未必追得上通脹，因此扣除通脹的實際利率仍是負數，對金市正面。」不過，對沖戰事和通脹的更好選擇，是涵蓋能源、鋼鐵、有色金屬和農產品等的一籃子商品組合，不用一味押注黃金。