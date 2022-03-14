易大宗發盈喜　料去年純利增至不少於33億元

去年中國煤炭進口政策變化，全球疫情持續爆發，煤炭供需結構變化巨大，在動盪的市場環境下，受惠於公司及時調整戰略、業務模式創新，錄得上述預期增長的主因如下：

(1)公司供應商及客戶全球化拓展戰略的落地執行。公司將澳洲焦煤銷售到中國以外的日本、馬來西亞及德國等新的國際市場，並快速與美國及加拿大等地的供應商建立業務聯繫，來自新國別及新供應商的採購量顯著上升，實現了對下游客戶的穩定供應；

(2)去年蒙古新冠疫情持續影響下，原有口岸過貨量持續低位，得益於公司多年在中蒙邊境多個口岸物流資產佈局和運營經驗，實現了新增口岸進口零的突破，搶佔了市場份額；

(3)由於公司長期在供應鏈綜合服務(包括跨境物流、多式聯運、洗選加工及倉儲等)方面的資產及智能化系統佈局、配置及整合，公司敏銳地匹配了境內上下游焦煤資源並高效送達客戶，進一步擴大了國內焦煤業務量，並獲得了極為亮眼的業務增長；以及

(4)在市場大環境的供應緊張情況下，煤炭價格上漲，單噸利潤上升。