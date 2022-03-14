周樂樂：市場過度悲觀或修正　關注國策最新動向

過去一周，滬深兩市主要指數全線下跌，其中，科創50與創業板跌幅相對較少。申万一級行業中，31個板塊全部下跌，其中，跌幅最小前三行業是綜合、電力設備、食品飲料，跌幅最大前三是社會服務、家電、有色金屬。數據上看，市場整體弱勢，業績確定性較強的高景氣板塊拋售壓力相對少，如：新能源等。而傳受宏觀經濟下滑影響較大的板塊拋售壓力較大。

市場消息看，歐美借俄烏戰爭而深度製裁俄羅斯、俄羅斯反制裁歐美的一系列動作，打亂了國際經濟與金融秩序，加劇了市場恐恐慌情緒。如：歐美禁止俄羅斯油氣進口、俄羅斯禁止小麥與化肥出口等大幅推高國際油氣價、糧價與化肥價格等，導致國際貿易供應鏈受損而衝擊全球經濟，加劇滯脹憂慮。另外，歐美不僅沒收俄羅斯在海外的資產，還沒收富豪的海外資產，並且歐美企業停止向俄羅斯出售商品與提供服務，尤其是蘋果、微軟、英特爾等的行動令市場愕然。同時，俄羅斯反制裁也令市場愕然，針對不友好國家的債權人，俄羅斯用盧布貶值前的價格來償還盧布，實際上是債務違約；俄羅斯也沒收相關企業

在俄羅斯的資產歸國有等。認為這次歐美與俄羅斯對抗手段負面影響超過冷戰結束以來所有對抗收帶來的影響。基於美國一直製造各種理由打壓中國，市場通過歐美對俄羅斯制裁手段而聯想到中美未來的關係走向，如：美國金融市場與美國企業跟隨美國政府制裁中國企業等，過度聯想帶來過度恐慌，這就是中概股與港股的中資股科技股跌幅遠超預期的核心邏輯。

而A股下跌除了海外利空消息衝擊之外，還受到國內負面經濟預期與資金平倉衝擊。隨著深圳、上海等核心城市的疫情緊張，國內嚴格執行動態清零的政策，增加了市場對國內經濟的憂慮。疊加，2月份社融、新增信貸、M2等金融數據不及預期，以及兩會公布今年赤字率低於預期，令市場擔憂國內穩經濟與市場的力度與效果可能不及預期。認為國內對穩經濟與市場的決心毋庸置疑，預計兩會結束後更多維穩政策出台，加快項目開工，同時，3月份央行降息降準的概率增加。最近A股劇烈波動，跟有平倉線限制的私募基金巨額減倉與公募基金固定收益類產品因跌破止損線而減少權益部分倉位有關。認為基金調減倉至合理水平與維穩預期升溫，其將有所緩解。

展望後市，因歐美介入烏克蘭與俄羅斯談判，預計戰爭規模與範圍進一步擴大的可能性不大，最後大概率烏克蘭承諾中立國地位、去軍事化等與俄羅斯達成協議，使俄烏戰爭將結束。但何時能夠恢復正常的國際貿易與金融秩序，仍需要耐心等待拐點事件發生。對於A股未來走勢，重要的是國內貨幣政策與財政政策的維穩超預期的動向，A股恐慌反應過度的情況將會有所修正。策略上，可以重點關注公布1至2月份業績數據的超預期的行業，如：新能源產業鏈、新冠檢測產業鍊等。

勝利證券副首席運營官 周樂樂