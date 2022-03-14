港股黑期低水逾400點　油價偏軟

●踏入亞洲時段，美匯指數升上99.18；港匯處7.8288；離岸人民幣(CNH)見6.3616；美元兌日圓報117.56；歐元企1.0936；英鎊處1.3051。金價跌至1,977.35美元。油價靠穩，布油跌1%至110.6美元；紐油跌2%至106.8美元。比特幣跌2.5%至3.78萬美元。道指期貨漲逾200點。俗稱「黑期」的新加坡港股期指低水470點。

●【俄烏戰雲】新一輪談判今以視像舉行，歐盟擬敲定對俄第4輪制裁。

-俄央行：俄股本周繼續停市。

-俄烏開戰成導火線，斯里蘭卡瀕臨破產。

-俄羅斯3000億美元資產被凍結，將用盧布還債。

●道指上周五(11日)收報32,944點，跌229點或0.69%；標指收報4,204點，跌55點或1.3%；納指收報12,843點，跌286點或2.18%。

●港股ADR指數上周五全日下挫，按比例計算，收報20,058點，跌495點或2.47%。

●即月恒生指數夜期上周五收報20,057點，跌438點，低水497點，成交38,343張。

●美國總統拜登上周五在白宮發表講話，表示將取消對俄羅斯的永久正常貿易關係待遇，即「最惠國待遇」。

●美國前財政部長薩默斯上周五接受外媒訪問時表示，美國通脹飆升至近40年來最高，是經濟過熱的後果，指斥總統拜登將通脹原因歸究於烏克蘭危機是不負責任的言論。

●英國金融制裁實施辦公室(OFSI)、英國金融行為監管局(FCA)和英倫銀行上周五在一份聯合聲明中表示，對俄羅斯的金融制裁也適用於加密資產領域，加密貨幣不應用來規避措施。

●紐約4月期油上周五收報每桶109.33美元，升3.31美元或3.12%，全周累跌5.49%，創自去年11月以來最大單周跌幅；布蘭特5月期油收報每桶112.67美元，升3.34美元或3.05%，全周累跌4.6%。

●美國總統拜登上周五表示，造成通脹飆升有兩大原因：新冠肺炎疫情，以及俄羅斯總統普京。

●紐約4月期金上周五收報每安士1,985美元，跌0.8%，全周累升約0.9%。

●美國3月密歇根大學消費者信心指數初值59.7，市場預期為61，前值62.8。分項指數方面，現況指數初值67.8，創2009年來最低，預期65.8，前值68.2；預期指數初值54.4，創2011年來最低，預期57，前值59.4。

●歐洲車廠平治(Mercedes-Benz)上周五在年度報告中表示，由於俄羅斯考慮將外資財產國有化，該公司可能會損失約22億美元的資產。

●英國富時100指數上周五收報7,155點，升56點或0.8%；法國CAC指數收報6,260點，升53點或0.85%；德國DAX指數收報13,628點，升186點或1.38%。

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●東方日報B1：物價飛升惹憂，首選商品對沖。

●【成交淡靜】十大藍籌盤周末僅8宗買賣，6屋苑「捧蛋」。