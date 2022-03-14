葉秀亮：「爆雷」內房小股東點脫困？
2022年03月14日 08:00
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內房企業經歷債務危機後，房地產市場正重新洗牌。
中國恒大(03333)及其他「爆雷」內房股的槓桿甚高，且有許多深不見底的表外負債，在現階段相關資產價格低迷的情況下，若透過售賣資產還債，將意味其淨資產歸零、甚至資不抵債，以致其股價亦會歸零。之所以現時股價尚未歸零，是尚有一絲機會其破產清盤或債務重組被拖延至整個危機過去，以及其所持資產的價格大升。
然而，從海航集團的經歷和中央近期的一系列處理措施，似乎中央已鐵了心要讓恒大為其過分行為付出代價，以避免日後「道德風險」的再生︰即告訴日後房企須為其過分行為負責，使其自願避免再犯錯，從而避免危機再度發生。
中央現在只要求做好「保交樓」，防止危機擴散至更多房企爆雷、嚴重經濟衰退、全面性金融危機、群體性事件、甚至社會及政治動亂，這意味放寬措施，應遠不足以抵銷這些房企嚴重債務問題的影響，相關股價亦只能長期在極低位浮沉。
至於相關股民要如何逃離上述困境？要了解此脫困策略，須先認識有何可換倉的股票。中國海外發展(00688)等內房央企，早前被要求在內地政府的扶持下，收購有問題內房民企的資產，以協助降低危機的擴散。若上述股民能迅速將其所持「爆雷」內房股轉至上述內房央企的股票，將至少可減低相關損失。不過，隨着這些內房央企的股價迅速上升，此逃生門已然消失。
然而，由於沒很仔細地搜尋每一隻內房股的詳細資訊，坊間的分析師只談及上述內房央企和「爆雷」內房民企，而忽略了如下第3類內房股︰就是在此輪暴挫下被錯殺，最終會捱過此輪危機的內房股。
以建業地產(00832)為例，在派發子公司中原建業股票後的正常調整期，被沽空基金乘勢由4元狠沽至兩元後，再藉「恒大危機」將之沽至上周五收市的0.65元，以致其歷史市盈率降至0.86倍、歷史股息回報率58.15厘。即使3月底公布的派息是去年的八成、甚至五成，分別仍有46厘或29厘，股價反彈空間甚大。
再觀察建業地產在去年10月至今年1月交付了數千套房(賣房的收入只會放在銀行保管專用帳戶分批因應工程進度發放，交房才是最影響內房資金流和償債能力)，早前能以自有資金償還外債，河南政府在鄭州水災後還回欠建業50億元人民幣中的三分之一，中原銀行最近批了100億元人民幣循環貸款予建業，建業不能償還8月外債和支付3月底公布派息的機率其實頗低，之後則要看形勢發展。
由於主席胡葆森持有七成多股權，派息給自己，或維持派息去支持股價大幅回升的誘因甚大。
此外，合景泰富集團(01813)上周五收報2.89元，意味其歷史市盈率為1.17倍、歷史股息回報率為38厘；雅居樂集團(03383)的3.64元收市價則意味其歷史市盈率為1.26倍、歷史股息回報率為30厘，也屬可考慮之列。3股比較下，由於對建業的資訊掌握較深，加上其股息也較高，還是傾向建議換倉至建業為主。
當然，讀者也應做好風險自負的心理準備，考慮到恒大和「爆雷」內房的股價大幅回升機率甚微，上述「換倉策略」也不失可行。至於沒有持有恒大和「爆雷」內房股的讀者，則不建議買入。
新加坡南洋理工大學經濟系副教授 葉秀亮(作者持有建業地產及合景泰富股份)