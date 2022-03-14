葉秀亮：「爆雷」內房小股東點脫困？

然而，從海航集團的經歷和中央近期的一系列處理措施，似乎中央已鐵了心要讓恒大為其過分行為付出代價，以避免日後「道德風險」的再生︰即告訴日後房企須為其過分行為負責，使其自願避免再犯錯，從而避免危機再度發生。

中央現在只要求做好「保交樓」，防止危機擴散至更多房企爆雷、嚴重經濟衰退、全面性金融危機、群體性事件、甚至社會及政治動亂，這意味放寬措施，應遠不足以抵銷這些房企嚴重債務問題的影響，相關股價亦只能長期在極低位浮沉。

然而，由於沒很仔細地搜尋每一隻內房股的詳細資訊，坊間的分析師只談及上述內房央企和「爆雷」內房民企，而忽略了如下第3類內房股︰就是在此輪暴挫下被錯殺，最終會捱過此輪危機的內房股。

再觀察建業地產在去年10月至今年1月交付了數千套房(賣房的收入只會放在銀行保管專用帳戶分批因應工程進度發放，交房才是最影響內房資金流和償債能力)，早前能以自有資金償還外債，河南政府在鄭州水災後還回欠建業50億元人民幣中的三分之一，中原銀行最近批了100億元人民幣循環貸款予建業，建業不能償還8月外債和支付3月底公布派息的機率其實頗低，之後則要看形勢發展。

由於主席胡葆森持有七成多股權，派息給自己，或維持派息去支持股價大幅回升的誘因甚大。

當然，讀者也應做好風險自負的心理準備，考慮到恒大和「爆雷」內房的股價大幅回升機率甚微，上述「換倉策略」也不失可行。至於沒有持有恒大和「爆雷」內房股的讀者，則不建議買入。

新加坡南洋理工大學經濟系副教授 葉秀亮(作者持有建業地產及合景泰富股份)