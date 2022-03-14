【俄烏戰雲】食品及飼料價格恐漲兩成　1300萬人陷飢荒

聯合國糧農組織(FAO)發表最新報告顯示，俄烏戰事可能導致國際食品及飼料價格上漲22%，促使世界營養不良人口激增。

外媒引述FAO表示，目前還不清楚如果戰爭持續下去，作為世界糧倉的烏克蘭今年能否有收成，俄羅斯未來一年的糧食出口也存在不確定性。FAO總幹事屈冬玉發表聲明，俄、烏這兩個主糧商品出口國的農業活動可能受到干擾，或會嚴重加劇世界糧食不安全情況。

目前俄羅斯是全球最大的小麥出口國，烏克蘭是第五大小麥出口國。兩國供應世界19%的大麥、14%的小麥及4%的玉米，佔世界穀物出口超過1/3。此外，俄羅斯也是世界主要化肥供應國。

報告估計，在最壞情況下，俄烏兩國的小麥供應量將減少2,500萬噸，含油種子減少300萬噸，世界食物成本可能上漲22%，導致1,310萬人陷入飢荒。即使較溫和情況下，飢民人數也可能達800萬，集中在較貧窮的國家。由於許多較落後的國家，其30%或更多的小麥供應依賴俄羅斯及烏克蘭，或導致2022/23年全球營養不良人口增至1,300萬人。

FAO較早前公布，2月食品價格指數創下歷史新高，未來幾個月肯定還會繼續攀升。FAO敦促其他國家不要對本國農產品實施出口限制，加劇價格波動及限制世界市場的緩衝能力。在俄羅斯入侵烏克蘭後，世界上許多國家已經宣布食品出口限制，或正在考慮實施禁令，以保護國內供應。