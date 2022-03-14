【產經直播】港股低處未算低？
2022年03月14日 10:16
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港股低處未算低，恒指周一(14日)失守2萬點關，美國聯儲局將於本周議息，在當地通脹高企及地緣政治緊張下，市場觀望加息及縮表步伐，結果如何左右環球股市？
在美上市的中概股陷入除牌危機，阿里巴巴(09988)及京東(09618)仍未止瀉，其他中資科技股亦成拋售對象令港股投資氣氛進一步轉差，不過有消息指中美就審計監管磋商順利，有望盡快達成共識，相關股份有無得博反彈？還是順勢追淡倉？
李寧(02331)將於本周四公布去年全年業績，該股已連續9個交易日收跌，上周中更傳出遭全球最大主權基金挪威政府養老基金撤資，博反彈未係時候？本周放榜還有平安好醫生(01833)、中國平安(02318)以及招商銀行(03968)等，邊隻可以留意？另外，友邦保險(01299)績後有追捧，成為逆市奇葩，上望空間仲有幾大？
國際油價在上周由高位回落，但俄烏戰事持續，加上伊朗核談判又叫停，分析預期油價波動未完，沈大師又點睇？油股最新部署係點？
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