【產經直播】港股低處未算低？

港股低處未算低，恒指周一(14日)失守2萬點關，美國聯儲局將於本周議息，在當地通脹高企及地緣政治緊張下，市場觀望加息及縮表步伐，結果如何左右環球股市？

國際油價在上周由高位回落，但俄烏戰事持續，加上伊朗核談判又叫停，分析預期油價波動未完，沈大師又點睇？油股最新部署係點？

花旗上市衍生產品部副總裁麥穎儀及訊匯證券行政總裁沈振盈，在【花旗輪證特約：輪證博弈】一一解答。

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