【高盛推介】騰訊再創近2年新低 近期資金兩邊部署
2022年03月14日 10:40
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（中新社圖片）
高盛(亞洲)有限責任公司：騰訊近期市況波動，上周五(11日)跌至360港元水平後，今(14日)早市再跌，最低見350.2元，再創近2年新低；現新跌約4%，落後大市，及後於350元水平上落整固。
騰訊將於本月23號公布，截至去年底止全年業績，市場料去年第4季非國際財務報告準則純利介乎215.04億至305.04億元人民幣，按年下跌5.3%至35.2%；純利介乎162.68億至333.58億元人民幣，按年下跌43.7%至72.6%。然而大部分券商仍看好騰訊，給予看好評級，目標價最高為837元。
觀察個股輪證資金流向，近期資金兩邊部署，當中好倉於上周5個交易日共錄得約1.5億元資金流入，為同期最多資金流入的個股相關資產。同期淡倉共錄得約5,500萬元資金流入。
觀察港股通資金流向，上周五北水繼續吸納騰訊錄得約3.9億元資金淨買入。
由於騰訊近期市況波動，股價日升日跌，投資者較難捕捉股價走勢。因此，在部署時可留意年期稍長兼貼價的選擇，時間值損耗相對低，適合作中綫部署，伺機捕捉股價反彈。
投資者如看好，認購證方面的中期選擇可留意屬行使價350至450元間、6個月期以上產品中，槓桿最高的騰訊購(29806)。貼價選擇可留意屬市場上最貼價條款產品中，槓桿最高的騰訊購(17327)。高槓桿選擇可留意年期約5個月的騰訊購(29019)。牛證方面的近牛選擇可留意新上市騰訊牛(57799)，遠牛選擇可留意新上市騰訊牛(57785)，與現價有約25及55元收回距離。
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