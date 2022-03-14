【高盛推介】騰訊再創近2年新低　近期資金兩邊部署

高盛(亞洲)有限責任公司：騰訊近期市況波動，上周五(11日)跌至360港元水平後，今(14日)早市再跌，最低見350.2元，再創近2年新低；現新跌約4%，落後大市，及後於350元水平上落整固。

騰訊將於本月23號公布，截至去年底止全年業績，市場料去年第4季非國際財務報告準則純利介乎215.04億至305.04億元人民幣，按年下跌5.3%至35.2%；純利介乎162.68億至333.58億元人民幣，按年下跌43.7%至72.6%。然而大部分券商仍看好騰訊，給予看好評級，目標價最高為837元。

觀察個股輪證資金流向，近期資金兩邊部署，當中好倉於上周5個交易日共錄得約1.5億元資金流入，為同期最多資金流入的個股相關資產。同期淡倉共錄得約5,500萬元資金流入。

觀察港股通資金流向，上周五北水繼續吸納騰訊錄得約3.9億元資金淨買入。

由於騰訊近期市況波動，股價日升日跌，投資者較難捕捉股價走勢。因此，在部署時可留意年期稍長兼貼價的選擇，時間值損耗相對低，適合作中綫部署，伺機捕捉股價反彈。

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