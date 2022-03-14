【高盛推介】港交所跌幅較大市低 博反彈可吼牛購證
2022年03月14日 12:13
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高盛(亞洲)有限責任公司：上周舊經濟藍籌相較科網股穩定，股價回調至目前水平、且連日整固。港交所上周五(11日)升約2.5%，重上340元水平，今(14日)早跟隨大市下跌，早段低見335.6元後跌幅收窄，半日收報339.2元，跌約2.1%，跌幅較大市低。港交所宣布，將於5月9號起實施其衍生產品假期交易服務。
平保上周五微跌約0.4%，今早受大市拖累，早段低見52.8元跌幅收窄，半日跌3%，報53.2元，跌幅亦較大市低。平保將於本周四(17日)公布去年業績，市場料去年純利介乎1,028.89億至1,233.12億元人民幣，按年下跌13.8至28.1%。各券商普遍給予看好評級，目標價最高98元。
觀察個股輪證資金流向，港交所認購證於上周5個交易日共錄得約1,080萬元資金流入。認沽證於上周五資金獲轉向流入，有約260萬元。
平保方面，認購證於上周5個交易日皆錄得資金流入，有約960萬元。認沽證於上周五獲少量資金流入，有約50萬元。牛熊證方面，上周五流入牛證的資金較集中在50元收回區域的產品。
投資者如看好港交所欲趁低吸納，認購證方面的貼價選擇可留意屬行使價370元以下產品中，槓桿最高的港交購(11196)。活躍選擇可留意屬行使價390元以下產品中，槓桿最高的港交購(28762)。高槓桿選擇可留意年期約6個月，屬進取選擇的港交購(28427)。牛證方面的近牛選擇可留意新上市港交牛(57796)，遠牛選擇可留意港交牛(55049)，與現價有約30及40元收回距離。
港交購(11196)，行使價368元，2022年09月13日到期，實際槓桿6.1倍，貼價、行使價370元以下產品中，槓桿最高。
港交購(28762)，行使價388.2元，2022年09月22日到期，實際槓桿6.8倍，活躍、行使價390元以下產品中，槓桿最高。
港交購(28427)，行使價418.2元，2022年09月19日到期，實際槓桿7.9倍，進取、高槓桿。
港交牛(57796)，收回價310元，行使價308元，換股比率500，槓桿比率10.0倍，新上市近牛。
港交牛(55049)，收回價300元，行使價298元，換股比率500，槓桿比率7.8倍，相迎收回價遠牛中槓桿最高。
港交沽(11188)，行使價300元，2022年09月13日到期，實際槓桿4.4倍，中期。
港交熊(57234)，收回價380元，行使價382元，換股比率500，槓桿比率7.5倍，相近收回價遠熊中槓桿最高。
投資者如看好平保，認購證方面的高槓桿選擇可留意屬行使價70元以下、2個月期以上產品中，槓桿最高之一的平安購(28634)。貼價選擇可留意屬換股比率50兌1的貼價選擇中，槓桿最高的平安購(26728)。牛證方面的近牛選擇可留意平安牛(58354)，遠牛選擇可留意平安牛(64152)，與現價有約3及8元收回距離。
平安購(28634)，行使價66.93元，2022年06月07日到期，實際槓桿11.2倍，行使價70元以下、2個月期以上產品中，槓桿最高之一。
平安購(26728)，行使價60.93元，2023年03月28日到期，實際槓桿4.6倍，貼價、換股比率50兌1的貼價選擇中，槓桿最高。
平安牛(58354)，收回價50元，行使價49.4元，換股比率100，槓桿比率11.4倍，相近收回價近牛中槓桿最高。
平安牛(64152)，收回價45元，行使價44.4元，換股比率100，槓桿比率5.9倍，相近收回價遠牛中槓桿最高。
投資者如看淡平保，可留意年期約3個月，屬高槓桿的低街貨平安沽(18059)。
平安沽(18059)，行使價42.95元，2022年06月22日到期，實際槓桿6.8倍，高槓桿、低街貨。
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