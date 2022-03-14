【高盛推介】港交所跌幅較大市低　博反彈可吼牛購證

高盛(亞洲)有限責任公司：上周舊經濟藍籌相較科網股穩定，股價回調至目前水平、且連日整固。港交所上周五(11日)升約2.5%，重上340元水平，今(14日)早跟隨大市下跌，早段低見335.6元後跌幅收窄，半日收報339.2元，跌約2.1%，跌幅較大市低。港交所宣布，將於5月9號起實施其衍生產品假期交易服務。

平保上周五微跌約0.4%，今早受大市拖累，早段低見52.8元跌幅收窄，半日跌3%，報53.2元，跌幅亦較大市低。平保將於本周四(17日)公布去年業績，市場料去年純利介乎1,028.89億至1,233.12億元人民幣，按年下跌13.8至28.1%。各券商普遍給予看好評級，目標價最高98元。

觀察個股輪證資金流向，港交所認購證於上周5個交易日共錄得約1,080萬元資金流入。認沽證於上周五資金獲轉向流入，有約260萬元。

平保方面，認購證於上周5個交易日皆錄得資金流入，有約960萬元。認沽證於上周五獲少量資金流入，有約50萬元。牛熊證方面，上周五流入牛證的資金較集中在50元收回區域的產品。

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