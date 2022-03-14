【調查】置業為港人首要任務　儲夠首期平均需時...

滙豐FinFit調查結果顯示，雖然持續的新冠疫情影響港人家庭收入，削弱儲蓄和投資能力，但受訪者大致維持財政健康、量入為出而且還款表現良好。此外，置業是受訪者港人首要任務之一。

這次調查中港人得分65(滿分為100)，與2020年下半年的66分相比大致保持平穩。大部分受訪者被評為「財政中等健康」，高於上次調查的54%；「財政非常健康」的佔比則由27%降至20%。

調查顯示，維持儲蓄習慣的受訪者佔61%，下降7個百分點；只有約1/3受訪者在過去6個月内有運用理財產品為資產增值，上次調查則有47%。

受訪者為了置業，41%會避免揮霍或過度消費；39%會更主動投資以實現目標。整體而言，受訪者預期平均需要儲蓄17年，方有足夠資金繳付首期；52%則表示須有家人財政支持才能實現目標。

「財政非常健康」人士相對較快能達到儲蓄足夠置業首期的目標，一般13年可以達標；屬於「財政不健康」則需時22年。「財政非常健康」人士平均由27歲開始投資，「財政不健康」的則為30歲。這3年差距的複式效應，或會造成極大的機會成本。同時，「財政非常健康」人士就個人花費也比較審慎，並較傾向定時檢討理財計劃。