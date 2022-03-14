聯交所：將審視科企主板上市規定　首家SPAC料月底前掛牌

香港聯交所刊發《2021年上市委員會報告》，上市委員會主席白禮仁表示，過去一年各項措施提升了聯交所旗下市場的實力和聲譽，進一步增強競爭力。今年會檢視現行的首次公開招股資格規定中，一些會令某些來自專業科技行業的申請人因未能通過相關資格測試，而難以在主板上市集資的有關規定，例如未有盈利但需要資金進行研發的公司，亦會研究致力提升環境、社會及企業管治(ESG)標準及氣候披露、完善首次公開招股價格發現程序的效率的相關建議，並刊發股份計劃的諮詢總結。

2021年上市委員會審理了119份上市申請，並對18宗覆核及29宗紀律個案進行聆訊。年內於香港交易所上市的綠色、社會責任及可持續發展債券數目亦增加至95隻，集資額逾2,800億元。2020年為18隻，集資額670億元。

今年起推行特殊目的收購公司(SPAC)上市機制，聯交所已收到多份申請，預計香港首家特殊目的收購公司將於今年3月底前上市。有機機制會確保在適當投資者保障下為發行人及投資者提供更多選擇。聯交所與證券及期貨事務監察委員會緊密協作。

氣候措施方面，聯交所將氣候相關財務信息披露工作小組(TCFD)的多個主要建議納入了ESG匯報規定後，於2021年11月刊發了《氣候信息披露指引》。

聯交所亦於2021年12月修訂了《企業管治守則》及相關《上市規則》條文，進一步提升香港上市發行人的企業管治標準，尤其是在企業文化、董事獨立性及多元化方面。聯交所亦修訂了《上市規則》，不再接受發行人董事會只有單一性別的成員，並要求發行人制定董事會成員性別多元化的可量化目標及時間表。

紀律處分權力及制裁方面，聯交所於2021年7月修訂《上市規則》，擴大可作聲譽制裁的範圍，並確保可對更多個別人士作紀律處分。經修訂的《上市規則》條文加強了聯交所對個別人士的失當及違反《上市規則》的行為作出追究並施加適當制裁的權力。