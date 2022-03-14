港出現地震　印度神童預言三大危機　關鍵日仲有兩天！

再過兩日，就到了印度神童阿南德(Abhigya Anand)所講的關鍵時間！未知是否災難來前的警示，向來罕見地殼運動的廣東竟在今日(周一)凌晨發生地震，連香港都感覺到震動；而港股今日再大跌，更是逾5年半來首次跌穿20,000點心理關口，未來會繼續直插，還是到了「別人恐懼時我貪婪」的撈底時機？不如再一次重溫阿南德最近的預言，看看有沒有啟示？惟星相占卜只供參考，下投資決定前需要謹慎考慮。

阿南德在今年2月份時曾提及香港，指香港疫情會變得嚴重，目前情況亦真的非常嚴峻。而他最新的影片指出，3月16日及4月13日這兩天很關鍵，後日周三就是第一個關鍵日了，香港人需要注意三大危機。

首先，就是香港人最關心的經濟問題。星象由3月16日開始劇烈變動，當日月亮南交點、北交點會由金牛座、天蠍座離開，轉移到牡羊座、天秤座，原本飛升成天價的市場將會劇烈震盪，由天價跌落現實，是次巨變令市場重新洗牌，回歸平衡。

其次，在地緣政治方面亦有強烈影響，特別是在3月至4月之間，會有一個破壞性更大的系統性災難，尤其是地緣政治方面將更危險，危機也會進一步升級，由俄烏最近發展動態就可想而知。雖然近日有傳俄烏第四次會談可能會有進展，而全世界都希望向好的方向發展，惟大家亦不得不提防反高潮。阿南德表示，近年不會發生第三次世界大戰，但可能會於2029年至2032年發生。

最後，能源危機將愈趨嚴重，同樣是在3月16日之後，戰爭尚未緩解，能源危機愈發緊急，期內勢必會愈來愈貴，對普遍市民來說，將是個重大衝擊。

相比起悲觀的預言，阿南德亦有給出自己的建議，對於投資者而言，他去年已預言，黃金、白銀將會大放異彩，是最好的投資；的而且確，金、銀價在今年都表現不俗。另外，他還提到投資農地，不過在香港，農地並非大眾可涉獵的投資項目，且他提出由可持續發展的角度去考慮，也不是香港人慣常的投資思維，可行性不高。