陳偉明：恒指跌至近19600點水平　分注Short Put撈底接貨

俄烏戰事不但持續，美國總統拜登更宣布禁止入口俄羅斯石油，引發全球能源價格抽升，港股上周三(9日)曾跌至20,102點後，再因美國通脹率續創40年新高，以及中概股退市憂慮再起而又急插，今(14日)港股更失守兩萬關，且跌至近19,600點，市場情緒極度悲觀，幸好筆者過去2周不斷強調加強對沖倉位風險，把損失盡量減至最低。

毫無疑問，港股在20,000點以下絕對是價值區域，但俄烏局勢未穩之前，資金傾向增持美金及美債，而港股直正底位卻難以估計。在預期港股短期仍有調整壓力，中長期卻是底部階段，策略最適宜是分注Short Put撈底接貨。

目前引伸波幅飆升，有利於期權短倉收取期權金策略，建議投資者現價Short Put下月等價滙豐期權，並在港股19,800點以下，每跌800點，分注Short Put下月等價騰訊期權，強調要有足夠資金接貨。技術上，期指一日未能陽燭收市升穿上日高位，港股仍有沉底壓力，投資者可同時考慮在期指反彈至上日低位之上，小注Long Put即月價外1,000點恒指期權，繼續對沖倉位風險。

耀才證券銷售客戶服務部高級經理陳偉明