道期升逾200點 布油跌近4%
2022年03月14日 16:11
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●美匯指數報99.06；港匯見7.8282；離岸人民幣(CNH)報6.3770；美元兌日圓報117.73；歐元企1.0932，英鎊處1.3041。金價報1,974美元。布油跌近4%，報108.99美元，紐油跌3.5%，報105.6美元。比特幣企3.9萬美元水平。道指期貨升239點。
●恒生指數瀉千點，失守二萬大關，全日收報19,531點，跌1,022點或4.97%。國企指數收報6,555點，跌505點或7.15%；科技指收再創新低，收報3,778點，跌468點或11.03%。主板成交2,230億港元。https://bit.ly/3wk45WP
-微信支付出事！傳騰訊面臨破紀錄罰款。
-傳騰訊及阿里未來幾周裁員，比例高達30%。
-野村及花旗齊降京東物流目標價。
-瑞銀料聯通新業務利潤率或降，下調目標價至4元。
-憂慮收緊至一人一枱，本地餐飲股受壓。
●滬綜指收跌86點，釀酒股挫5%，石油股跌4.7%，煤炭股跌3.7%，金融股跌2.1%。https://bit.ly/3pYQQqw
●中國經濟：
-網信辦：網絡商不得向未成年人提供與其能力不符付費服務。
-富士康深圳工廠暫停營運，復工時間待政府通知。
-統計局：內地3月上旬LPG按月漲17.4%。
-內地首2月貨運指數實現較快增長，按年升4.4%。
●全球「芯」荒！日二手車均價飆升至6.64萬創逾20新高。
●食品及飼料價格恐漲兩成，1,300萬人陷飢荒。
●置業為港人首要任務，儲夠首期平均需時...
●駿隆：2月MPF人均蝕5,723元，首兩個月輸1.3萬。
●聯交所：將審視科企主板上市規定，首家SPAC料月底前掛牌。
●IMF：俄羅斯料出現債務違約，惟不會引發全球金融危機。