道期升逾200點　布油跌近4%

●美匯指數報99.06；港匯見7.8282；離岸人民幣(CNH)報6.3770；美元兌日圓報117.73；歐元企1.0932，英鎊處1.3041。金價報1,974美元。布油跌近4%，報108.99美元，紐油跌3.5%，報105.6美元。比特幣企3.9萬美元水平。道指期貨升239點。

-微信支付出事！傳騰訊面臨破紀錄罰款。

-傳騰訊及阿里未來幾周裁員，比例高達30%。

-野村及花旗齊降京東物流目標價。

-瑞銀料聯通新業務利潤率或降，下調目標價至4元。

-憂慮收緊至一人一枱，本地餐飲股受壓。

●中國經濟：

-網信辦：網絡商不得向未成年人提供與其能力不符付費服務。

-富士康深圳工廠暫停營運，復工時間待政府通知。

-統計局：內地3月上旬LPG按月漲17.4%。

-內地首2月貨運指數實現較快增長，按年升4.4%。

●全球「芯」荒！日二手車均價飆升至6.64萬創逾20新高。

●食品及飼料價格恐漲兩成，1,300萬人陷飢荒。

●置業為港人首要任務，儲夠首期平均需時...

●駿隆：2月MPF人均蝕5,723元，首兩個月輸1.3萬。

●聯交所：將審視科企主板上市規定，首家SPAC料月底前掛牌。

●IMF：俄羅斯料出現債務違約，惟不會引發全球金融危機。