國泰航空2月載客量較2019年同期瀉98.9%

該公司披露，上月載客僅31,253人次，比未有疫情的2019年2月下跌98.9%。收入乘客千米數與2019年2月相比仍減少99%，以可用座位千米數計算的運力按年減少69.4%，與2019年2 月相比下跌98.4%。2022年首2個月，載客人次雖然較去年同期增加8.6%，但運力下跌72.8%，而收入乘客千米數亦減少12.5%。

國泰上月運載65,126公噸貨物，按年減少20.9%，與2019年2月相比減少50.4%。月內的貨物收入噸千米數按年下跌 53.3%，與2019年2月相比減少67.9%。以可用貨物噸千米數計算的運力則按年減少53.8%，與2019年2月相比減少75.8%。2022年首2個月，載貨量較去年同期下跌27.1%，運力下跌59.1%，而貨物收入噸千米數則下跌59.6%。

該公司顧客及商務總裁林紹波表示，經營環境依然嚴峻，香港實施的旅遊及營運規限持續影響我們的客運運力，2月份的客運運力較疫情前水平不足2%，相對1月份的運力進一步減少約28%。

貨運方面，他續稱，長途貨運航班因應機組人員的檢疫措施而削減。由於當局收緊了中國內地與香港的跨境陸路貨運安排，加上香港的疫情升溫，導致本地市場需求減少。此外，在農曆新年過後，由亞洲前往長途航點的需求復甦步伐亦較市場預期緩慢。

展望3月份，林稱，該企本來預期客運需求多集中於往來中國內地航線。然而，內地當局因防控疫情而實施了更嚴格的客運運力限制措施，加上香港現有的旅遊限制仍然持續，預期3月份的客運需求將不會有顯著的復甦迹象。