新意網中標舂坎角用地　用作興建第二個國際海纜登陸站

鄰近的HKIS-1於2021年推出，並與新用地的規模相似，兩片相鄰用地為未來新海底電纜的增長，提供多樣性路由和擴容能力。

該企稱，在數據中心業務上增加海纜登陸站，將進一步鞏固作為亞洲領先連接樞紐的地位。全球數據流量繼續以前所未有的速度增長，到2022年將達到每年4.8ZB。亞洲同時是國際頻寬需求增長最快的地區之一，2017至2021年間其複合年增長率超過40%。目前，國際海底電纜共提供99%的洲際數據傳輸，是連接全球的最關鍵支柱。海纜登陸站是海纜系統連接每個沿線城市的重要基礎設施。

目前11 個登陸香港的國際主要海底光纖網絡接點中，有9個座落於新意網旗下的MEGA-i數據中心。

新意網行政總裁湯國江稱，香港的戰略位置和商業環境，使其成為區內的國際商業和通訊樞紐。由於數據使用量激增，促使全球對連接能力的需求持續增長，新意網對香港數據中心的市場非常樂觀，新用地的投資正正展示公司對香港的長遠前景充滿信心。新意網從數據中心服務商擴展到自有海纜登陸站，將進一步加強一站式連接能力，支持在香港、中國內地和世界其他地區的數據發展。