內地網絡消費安全再成焦點　消費股恐遭「血洗」？

明天(15日)為內地一年一度的國際消費者權益日，近年「315」晚會已是內地股市的焦點之一，因滬深兩地上市A股旗下的產品隨時被點名，成為市場中被忽視的「黑天鵝」，股價恐遭遇「血洗」。其中，今年廣東「315」晚會據報以新業態、新模式成消費維權為最大熱點。

雖然「315」晚會被內地消費者譽為每年最值得期待的晚會之一，但卻可能是內地消費股的噩夢。據內媒指，新業態模式下的消費維權成為今年最大熱點，今年廣東「315」晚會將重點關注反電信詐騙、短視頻平台、海外購買食品、保健品、知識產權侵權、新能源汽車、網絡消費、金融消費等多個群眾關心的熱門消費領域。

內地消費結構升級態勢明顯，惟近年不少消費領域在不同程度上依然存在不公平現象，如大數據「殺熟」。隨着新業態、新模式、新政策的出現，消費維權形勢不斷產生新變化，也為監管執法部門帶來全新挑戰。今年廣東「315」晚會將秉承「築牢消費市場健康發展，滿足消費升級安全新需求，暢通消費助力經濟循環」原則，重點關註10大領域消費不公事件，除跨境電商食品安全、汽車質量與售後、反電信詐騙、房地產等傳統領域，今年還高度關注知識產權保護、金融領域的消費者權益保護、互聯網平台個人隱私保護、網購和團購等消費熱點。