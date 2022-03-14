普拉達去年扭虧為盈　賺近3億歐元

受惠於正價銷售表現良好，普拉達去年收益淨額為33.65億歐元，按固定匯率計(下同)，按年增多38.91%，中大多來自直營店零售銷售淨額，亦按年升至29.3億歐元。按市場劃分，亞太區的收益淨額為12.72億歐元，按年飆逾三成，當中內地、南韓及台灣的增長突出，令亞太區繼續成集團最大貢獻市場。美洲及歐洲市場銷售淨額按年分別狂升逾96%及30%；而日本市場因持續實施的限制措施而受到特別不利影響，在去年下半年開始復甦帶動下，第四季零售銷售與2019年的同期大致持平。

該集團於2020年引入一項新非國際財務報告準則計量指標，名為「封城期間關閉店舖銷售開支」，即因疫情期間施加限制而未能產生收益之店鋪直接相關銷售開支，去年相關銷售開支約4,360.2萬歐元，已比2020年全年大減逾六成。去年集團經營的店舖平均減少10%，主要位於歐洲及日本。截至去年底，計及淨增長2家店舖後，共有635家店舖。

值得留意是，普拉達已暫停在俄羅斯的零售業務。以去年12月底為止，該集團在俄羅斯的資產約70億盧布，主要包括13家門店，分別為10家Prada門店及3家Miu Miu門店，全年在俄羅斯實現的收益淨額佔綜合收益淨額約2%。

該集團稱，在烏克蘭持續衝突導致金融市場波幅上升，盧布大幅貶值及高度不確定性令迄今為止難以釐定對該集團綜合財務報表的未來潛在影響。管理層將繼續密切監測業務及法律情況演變，從而確保集團綜合財務報表內確認的資產獲正確估值。