俄商憂虛幣納制裁擬變賣套現　馬斯克再「吹」升狗狗幣

俄羅斯入侵烏克蘭引發西方國家制裁，亦波及虛擬貨幣市場。外媒報道，俄國商人為逃避西方進一步制裁，正計劃在阿聯酋變賣虛擬貨幣套現以保護其個人財富安全。受消息影響，周一上午比特幣曾急挫近半成。

外媒引述消息人士指，在過去10天的時間，阿聯酋虛擬貨幣公司收到許多來自瑞士的財務管理公司的查詢，指客戶擔心瑞士會凍結他們的資產；當中包括使用虛擬貨幣投資當地房地產項目，亦有將虛擬貨幣兌換成當地貨幣，且金額均不低於20億美元。消息人士稱，過去平均每月才收到一宗大額查詢，惟近兩周已收到5至6宗查詢，惟現在尚未有成功的交易。

杜拜為中東地區的金融及商業中心，近年亦積極發展成為虛擬貨幣中心。據悉，阿聯酋目前拒絕在西方國家及俄國之間站邊，令被受制裁的俄國富豪於當地看到一絲希望。不過，Coinbase、幣安(Binance)等一眾大型虛擬貨幣交易平台表示，他們正在採取措施，並與執法部門合作，以確保虛擬貨幣不被用作逃避制裁的工具。

比特幣周一上午再現新一輪跌勢，惟再次靠狗狗幣「吹手」、美國首富馬斯克的社交媒體「力挽狂瀾」。事緣全球持有最多比特幣的軟件上市公司MicroStrategy行政總裁Michael Saylor於社交媒體稱，「弱勢貨幣即將崩盤，資金亦將加速逃離現金、債券和價值股，再轉投比特幣市場。」及後，馬斯克其貼文時表示，該結論並非完全不可預測。受相關評論刺激，虛擬貨幣價格隨即回升，交易平台CryptoCompare數據顯示，狗狗幣周一最多飆11.28%，高見0.1223美元；比特幣及以太幣亦分別轉升近4.7%及4.69%。