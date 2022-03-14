美股個別發展　中概股續跌　阿里ADR失守80港元

美國聯儲局本周加息0.25厘已是市場共識，美國10年期國債孳息率周一(14日)曾高見2.111厘水平，為2019年7月12日以來新高。道指早段曾升242點，至33,186點；標指升16點，至4,220點；以科技股為主的納指跌71點，至12,843點。

恒指夜期跌107點，報19,478點，低水54點。中概股續跌，百度跌13%、拼多多挫14.1%、阿里巴巴美國預託證券(ADR)續挫8%，折合等於78港元，較港股收市續挫3.5%。

長期看好美股的「大好友」、Fundstrat Global Advisors共同創始人Tom Lee表示，俗稱「恐慌指數」的芝加哥期權波動率指數(VIX)或暗示股市將反彈。一般而言，VIX與股市走勢相反，意味當VIX向下時，股市則向上，而上周四VIX下跌5%，標指同樣向下跌1%。

他指，自VIX在1990年出現至今，僅發生過10次VIX下跌約5%，標指同日下跌約1%，這些情況出現後，未來6個月及12個月標指平均回報為16.8%及35.2%。Lee續指，這10次中，其中8次股市都接近低位，意味即使目前股市仍存在下行風險，對現時投資者入市並不會承受太大傷害，因股市下跌空間有限。

企業消息方面，內地問答社區平台知乎公布，截至去年底止第四季收入按年跌69.23%至1.59億美元；虧損收窄至6,014.6萬美元；每股虧損為10美仙；毛利率倒退17個百分點至47.07%。期內每月平均活躍用戶(MAUs)按年增長36.4%至1.03億，每月平均付費用戶按年增1.02倍至610萬。該企料今年首季收入將介乎7.2億至7.4億元人民幣，知乎股價跌18.48%。

美國汽車製造商福特(Ford)料今年美國銷售將減少12%，零件短缺已令該企今年損失10萬架汽車產量，福特股價跌0.12%。

澳洲礦業公司力拓(Rio Tinto)提議以約27億美元，收購加拿大Turquoise Hill 49%股權，為直接擁有蒙古Oyu Tolgoi鋪路，力拓股價跌2.36%。

數據方面，市場本周將聚焦美國能源情報署(EIA)公布月度原油市場報告、美國等各央行利率政策，以及歐盟等主要國家公布上月消費價格指數(CPI)等。另須注意​​美國已進入夏令時間，美股交易時間提前一小時至本港時間晚上9時30分開市。