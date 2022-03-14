續清餘貨！啟德新發展區項目連沽2開放式戶套現1231萬
2022年03月14日 21:30
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新盤餘貨續錄成交，周一(14日)暫沽8伙。除了屯門區有特色單位呎價破頂售出之外，位於新發展區啟德的項目亦接連沽出2伙開放式戶，單日套現約1,231萬元。
●啟德THE HENLEY III連沽2伙開放式戶
恒基地產(00012)旗下啟德THE HENLEY III，周一(14日)連沽2伙開放式戶，共套現1,231.58萬元。其中，3B座2樓E室﹐實用面積238方呎， 成交價約620.83萬元，呎價約26,085元。而3A座6樓F室，實用面積229方呎，以610.75萬元成交，呎價約26,670元。
●長沙灣The Campton兩房以999.9萬沽
萬科香港負責銷售的長沙灣The Campton，最新沽21樓C室，實用面積477方呎，兩房間隔，成交價為9,99.9元，呎價為20,962元。
●屯門OMA OMA連天台戶2,790萬沽 呎價25,433元創新高
雖然疫情持續，但有特色單位仍以新高價沽出。永泰地產(00369)旗下屯門掃管笏OMA OMA，周一(14日)透過招標售出第2B座20樓A室，實用面積1,097方呎，採四房連套房間隔，享有海景，附連514方呎平台及815方呎天台，成交價為2,790萬元，呎價25,433元為項目新高紀錄。該盤本月至今累售6伙，並套現約9,440萬元。
●大埔白石角朗濤三房2,558萬沽
鷹君(00041)旗下大埔白石角朗濤，最新透過招標沽出9A座10樓A室，實用面積1,224方呎，採三房連套房間隔，成交價為2,558萬元，呎價約20,899元。
●屯門恆大·珺瓏灣單日沽2伙 共涉1,152萬
新界區的新盤餘貨錄得承接，中國恒大(03333)旗下公司福彩發展的屯門恆大·珺瓏灣「Emerald Bay」，周一(14日)連錄2宗成交，共涉1,152萬元。該盤的1座22樓E室，實用面積327方呎，一房間隔，連272方呎天台，成交價約640萬元，呎價約19,572元。同時，第3A座11樓H室，實用面積313方呎，採一房間隔，以512萬元成交，呎價約16,358元。資料顯示，該盤本月至今累計沽出8伙，暫屬月內銷售數字最高的項目。
●荃灣西逸璟．龍灣三房售1,661.4萬
中國中冶(01618)旗下荃灣西逸璟．龍灣，新近沽出1座16樓D1室，實用面積907方呎，三房間隔，成交價為1,661.4萬元，呎價約18,318元。
●長沙灣愛海頌錄2宗取消交易
一手市場錄得取消交易個案。長實集團(01113)旗下長沙灣愛海頌新增2宗取消交易，包括3座3樓A室，實用面積771方呎，三房間隔，單位買家原本於2019年10月先後簽訂臨時買賣合約及正式買賣合約，以1,215.3萬元沽出，當時呎價約15,764元。另外，5座3樓B室，實用面積 771方呎，三房間隔，於2019年12月以1,155.6萬元沽出，呎價約14,988元。不過，據資料顯示，上述兩宗成交已於周一(14日)終止。