續清餘貨！啟德新發展區項目連沽2開放式戶套現1231萬

新盤餘貨續錄成交，周一(14日)暫沽8伙。除了屯門區有特色單位呎價破頂售出之外，位於新發展區啟德的項目亦接連沽出2伙開放式戶，單日套現約1,231萬元。

●啟德THE HENLEY III連沽2伙開放式戶

●長沙灣The Campton兩房以999.9萬沽

萬科香港負責銷售的長沙灣The Campton，最新沽21樓C室，實用面積477方呎，兩房間隔，成交價為9,99.9元，呎價為20,962元。

●屯門OMA OMA連天台戶2,790萬沽 呎價25,433元創新高

●大埔白石角朗濤三房2,558萬沽

●屯門恆大·珺瓏灣單日沽2伙 共涉1,152萬

●荃灣西逸璟．龍灣三房售1,661.4萬

●長沙灣愛海頌錄2宗取消交易