印度神童預言成真？通脹變滯脹　饑荒將肆虐

俄烏戰爭導致全球能源、糧食價格爆升。而正當普羅大眾飽受百物騰貴之苦，經濟增長也脫離了疫情後急速反彈的階段，甚至有停的勢頭。隨着美國通脹最近數月連環刷新40年來新高，安聯首席經濟顧問埃利安警告，通脹率有機會達至10%以上才會見頂，甚至將出現經濟增長停頓而物價不斷升溫的「滯脹」！

埃利安表示，通脹達至雙位數的情況或在今年夏季發生。物價之所以飆升，有俄羅斯發動戰爭的因素在內，因為戰爭推升了商品價格、破壞了供應鏈和運輸物流。他又再度批評美國聯儲局反應緩慢，直言「到了現在這種地步是因為聯儲局行動太晚，而且再也沒有好的政策選擇......我們無法避免滯脹，即經濟增長放緩時物價卻不斷上漲，但我們肯定可以避免衰退，並迅速反彈。」

事實上，當前的物價水平仍尚未完全反映通脹壓力，商品漲價的影響仍尚在發酵當中，所波及的範圍也不斷擴散。市傳歐洲的鋼材將在未來數周大幅加價，馬來西亞鋼廠Asteel Group表示，正在評估國內和進口通、石油和能源價格上漲以及全球供應鏈潛在中斷相關的風險。

令人擔憂的是，雖然商品價格急漲，但上游廠商對於擴大產能仍抱持審慎態度，坐視通脹進一步上升。Asteel也表示，該企只會「更好地管理安全庫存水平」，無意大規模擴產，並解釋稱︰「之所以採取這種預防措施，是因為從2008年的鋼鐵價格暴跌中吸取了教訓」。

另方面，全球晶片荒持續時間亦比預期中更長，亦推升了非必需消費品的價格。記憶體晶片大廠美光科技表示，雖然部分晶片供應有改善，但也有一些產品仍然十分緊絀，情況料持續到2023年；記憶體晶片的供應短缺相對而言較難改善，DRAM及NAND Flash價格最近更有止跌反彈的勢頭。

作為「缺芯」重災區的汽車業也繼續缺貨。南韓車企現代將現代及起亞品牌多款人氣新車的交貨期再度延長1至4個月不等，原本要等一年交貨的車款，現在更要等16個月。新車生產停滯令民眾轉吼二手車，上月份日本二手車的平均成交價格破天荒升穿100萬日圓(約6.64萬港元)大關。

而作為生存必需品的各類糧食，價格同樣節節揚升。聯合國糧農組織(FAO)早前表示，世界糧價已於2月份衝破歷史高、今年以來漲幅達24%。俄羅斯、烏克蘭兩大農業出口國的農活受阻，更可能會激化全球糧食安全問題，料糧價將再飆8%至22%。在最壞情況下，將會有1,310萬人陷入饑荒。印度神童阿南德去年曾預言會出現糧荒，目前似乎正在向該情況進發。

澳洲罐頭食品生產商SPC的行政總裁賈爾斯向當地媒體直言，燃料、小麥、罐頭等包裝物料都在漲價，均成為公司的經營壓力，焗豆和意粉在內100種罐頭食品預料將會加價一至兩成，「實在沒有辦法，不然只有停產」。外媒分析，澳洲國民生活成本上漲勢將成為今年稍後國會選舉的重點議題，助理財政部長蘇卡爾早前表示，本月稍後發表的聯邦預算案會聚焦苦於萬物齊漲的家庭。