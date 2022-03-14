樓價回落買家執平貨！上車客睇樓1年買東涌三房

疫情下樓價回落，加上外圍政經不穩、股市波動等因素下，有買家把握機會入市，上車客睇樓一年，終以902萬元，購入東涌映灣園套三房單位，較同類型單位做價低約5%。各區最新成交，《on.cc東網》為你每日定時更新報道。

港島區

●世紀21Q動力招潔冰指，小西灣藍灣半島3月上半個月錄得11宗租務成交，包括1座極高層F室，原則為兩房設計，經改動成一房單位，實用面積約455方呎，新近以1.68萬元租出，呎租約37元。

●世紀21北山嚴智贇稱，北角半山富豪閣1座中層B室，實用面積約860方呎，三房連工人房間隔，成交價達1,680萬元，呎價約19,535元，低市價約10%，新買家為區外換樓客，原業主於1995年10月僅以451萬元購入，持貨約27年帳面賺1,229萬元，期間升值約2.7倍。

●世紀21日昇文龍透露，北角城市花園12座高層E室，實用面積達約870方呎，套三房間隔，望海景，以1,430萬元成交，呎價約16,436元，原業主上月底叫價1,500萬元，因應近日股市持續下跌，減價70萬元售出，與銀行估價1,643萬元比，成交價低估價約13%。

●美聯林懋霖表示，西半山恆柏園A座高層單位，實用面積約2,228方呎，罕有複式間隔，套四房設計，由原先月租叫價7萬元，獲外區租客議價至約6.6萬元承租，呎租約29.6元。

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九龍區

●中原洪金興指，茶果嶺麗港城3月暫錄3宗買賣，平均實用呎價約13,942元，單位為16座高層H室，實用面積約748方呎，套三房間隔，最新以1,078萬元成交，呎價約14,412元。

●中原范鎮培稱，九龍灣德福花園N座高層7室，實用面積約455方呎，兩房間隔，開價約750萬元，議價後以685萬元成交，呎價約15,055元，新買家為首置客，見近日議價空間較大，決定承接單位自用。

●香港置業胡耀才透露，啟德嘉峯匯2B座中層E室，實用面積約512方呎，兩房間隔，以約2.1萬元放租兩個月後，吸引外區客洽詢，雙方經議價後減價2,500元，以1.85萬元承租，呎租約36.1元。

●香港置業文愛玲指，西南九龍浪澄灣5座高層E室，實用面積約561方呎，兩房間隔，望海景，放租約3星期，原先叫租約2.2萬元，雙方議價後減價3,000元，以約1.9萬元租出，呎租約33.9元，新租客心儀單位享海景，睇樓3次後決定承租。

●中原鄺嘉樂表示，長沙灣喜盈低層B室，實用面積約666方呎，套三房間隔，望街景，以1,020萬元易手，呎價約15,315元，新買家為換樓客，受惠於按保措施決定加快換樓步伐，議價後即入市上址升級。

●美聯吳志輝稱，荔枝角美孚新邨3月暫錄約10宗買賣，平均實用呎價約13,277元，已超出2月份全月，項目5期蘭秀道3號中層A室，實用面積約705方呎，原則三房間隔，今年1月放盤叫價1,200萬元，至今累減182萬元，以1,018萬元成交，減幅約15%，呎價約14,440元。

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新界區

●中原朱偉雄指，最近樓價回落，不少買家加快入市，東涌映灣園5座高層B室，實用面積約734方呎，套三房間隔，1月叫價980萬元，2月降價至950萬元，經議價後，最終以902萬元成交，呎價約12,289元，較同類型單位做價低約5%，新買家為上車客，睇樓已一年，見第五波疫情下樓價見回調，加上外圍政經不穩、股市波動等因素下，即把握機會入市。

●利嘉閣蔡庭勇透露，將軍澳蔚藍灣畔B3層雙號車位，原先開價163萬元，經議價後減價8萬元或約4.9%，新近以155萬元易手，屋苑現時有約10個車位放售，叫價由163萬元起。

●利嘉閣鄭健沐表示，將軍澳領都5座右翼高層B室，實用面積約717方呎，套三房連儲物室間隔，望園景及海景，日前以935萬元易手，呎價約13,040元，屋苑3月暫錄約3宗二手買賣，現時約有268個二手放盤，叫價由870萬元起。

●香港置業黃晟晉指，將軍澳領凱9座左翼高層D室，實用面積約727方呎，三房連士多房間隔，望山景，開價約1,080萬元，減價約39.2萬元，以約1,040.8萬元獲承接，呎價約14,316元，原業主於2019年2月以約780萬元購入，持貨約3年SSD鬆綁即沽，帳面賺260.8萬元，或升值約33%。

●美聯林振聲表示，將軍澳晉海3B座中層B室，實用面積約629方呎，望海景，因政府放寬按揭保險上限，獲同區客即時落訂承接，成交價1,080萬元，呎價約17,170元，原業主於2018年5月以約1,221.55萬元購得，是次轉手屬蝕讓。

●中原柯勇表示，將軍澳3月暫錄約58宗二手買賣，比上月同期略為加快，其中MALIBU第3B座低層E室，實用面積約367方呎，一房間隔，望園景，成交價718萬元，呎價約19,564元，原業主於2018年4月以536萬元入市，持貨近4年帳面獲利182萬元，單位升值約34%。

●中原陳鴻霆指，馬鞍山區3月暫錄約25宗買賣，區內天宇海2B座中層D室，實用面積約666方呎，套三房間隔，開價約1,000萬元，零議價易手，呎價約15,015元，新買家為用家。

●世紀21奇豐趙詠欣透露，馬鞍山居屋錦英苑B座中層8室，實用面積約401方呎，享山景，已補價自由市場原先開價520萬元，放盤3個月，減價42萬元，減幅約8.1%，獲買家以478萬元承接，呎價約11,920元。

●世紀21奇豐蓓稱，馬鞍山帝琴灣凱琴居11座低層A室，實用面積約1,110方呎，套三房間隔，原先叫租3.4萬元，放盤3個月，終以月租3.1萬元連車位租出，呎租約27.9元，業主於2021年4月購入上址，當時作價1,250萬元。

●中原黎宗文表示，沙田第一城38座高層E室，實用面積約284方呎，兩房間隔，開價約540萬元，議價後以522萬元易手，呎價約18,380元，原業主則於2018年以465萬元購入，持貨4年帳面獲利約57萬元離場，單位升值約12.3%。

●世紀21奇豐楊麗娟指，沙田居屋愉翠苑N座中層2室，實用面積約519方呎，兩房間隔，未補價第二市場原先叫價630萬元，放盤5個月，減價50萬元，減幅約8%，以580萬元沽出，呎價約11,175元。

●中原黎宗文稱，疫情嚴峻，但剛性需求不減，大圍恆峰花園本月暫錄兩宗買賣，包括2座低層G室，實用面積約861方呎，套三房間隔，開價約1,100萬元，日前議價後以930萬元易手，呎價約10,801元。

●中原黃冠仁透露，大埔翠屏花園D座中層5室，實用面積約262方呎，兩房間隔，開價約440萬元，議價後以413.8萬元沽出，呎價約15,794元，新買家為用家，原業主於2006年以66萬元買入，持貨約16帳面獲利約347.8萬元，期內升值約5.3倍。

●中原徐家倫表示，大埔白石角區3月暫錄約5宗二手買賣，逸瓏灣8第3B座中層D室，實用面積約494方呎，兩房間隔，議價後以828萬元售出，呎價約16,761元，原業主於2019年以約663萬元購入，持貨約3年帳面獲利約165萬元，單位升值約24.9%。

●中原賴作智稱，粉嶺及上水區3月暫錄約17宗買賣，上水名都2座高層C室，實用面積約369方呎，兩房間隔，開價約550萬元，放盤兩天內，議價後以528萬元易手，呎價約14,309元，新買家為同區上車客。

●美聯龍國榮指，元朗原築5座頂層單位，套三房連儲物室及工人套房間隔，實用面積約918方呎，內置樓梯直達逾750方呎天台，外區買家看好北區發展，原業主年初開價約1,278萬元放售，經過一輪議價後，最終以1,230萬元成交，呎價約13,399元。

●中原徐愷鍵稱，政府放寬按揭保險門檻，對樓市帶來正面影響，元朗加州花園剛錄3月至首宗買賣，屋苑月桂徑雙號屋，實用面積約1,195方呎，三房間隔，開價約1,350萬元，議價後減至1,308萬元沽出，呎價約10,946元。

●美聯表示，元朗帝庭居3座中層H室，兩房間隔，實用面積約446方呎，早前開價約585萬元放售，數度議價後以559萬元成交，呎價約12,534元，原業主於2003年2月以約89.2萬元購入，轉手帳面獲利約469.8萬元，物業升值逾5倍。

●美聯林曉丹指，元朗Grand YOHO第9座高層E室，實用面積約592方呎，兩房間隔，望內園景，開價1,150萬元，減價約4%至1,100萬元易手，呎價約18,581元，新買家受惠於最近推出的新按保措施，承做更多按揭，故加快入市決定。

●中原王勤學表示，元朗區剛過去的周末連錄14宗二手買賣，較對上一周的3宗急增約3.7倍，其中尚悅‧嶺1座高層J室，實用面積約195方呎，開放式設計，減價20萬元，以400萬元沽出，呎價約20,513元，新買家為上車客，原業主則於2019年3月以355.2萬元一手買入，持貨約3年帳面獲利44.8萬元或約12.6%。

●美聯何勝康指，元朗PARK YOHO Genova第17座低層D室，實用面積約587方呎，兩房連儲物房間隔，原業主去年底開價約815萬元放售，新買家睇樓兩次後即決定承接，議價後終減價約17萬元，以798萬元成交，呎價約13,595元，原業主於2017年10月以約716.5萬元購入，帳面獲利約81.5萬元，物業升值約11.4%。

●祥益黃肇雯表示，天水圍居屋天祐苑A座低層8室，實用面積約546方呎，原居於荃灣區的綠表客，於未補價第二市場以305萬元購入自住，呎價約5,586元。

●中原文家輝稱，不少業主願意減價，天水圍嘉湖山莊成交逐步回穩，3月暫錄15宗買賣，平均實用呎價約10,648元，其中美湖居1座高層A室，實用面積約629方呎，套三房間隔，叫價710萬元，最終減至660萬元沽出，呎價約10,492元，減幅約7%，新買家為外區上車客。

●祥益邱家邦透露，屯門豐景園3座中層5室，實用面積約340方呎，兩房間隔，原業主有意換樓，累減26.2萬元，外區客決定以473.8萬元購入自住，呎價約13,935元，屬低市價。

●美聯何燕煌稱，屯門南浪海灣5座高層A室，實用面積約524方呎，兩房間隔，以市價755萬元放售，投資客經議價後，終以718萬元購入，較市價低約5%，呎價約13,702元，新買家需另繳付15%辣招稅。

●祥益黃慶德表示，屯門新屯門中心2座高層F室，實用面積約455方呎，兩房間隔，區內客由於原租單位無法續租，考慮到熟悉區內環境，在同屋苑物色租盤，以月租1.05萬元即睇即租，呎租約23.1元。

●美聯吳洪剛透露，荃灣爵悦庭西爵軒低層E室，實用面積約450方呎，兩房間隔，叫價約770萬元放盤逾半年，吸引外區首置客洽商承接，雙方議價後以746.8萬元成交，呎價約16,596元。

●利嘉閣周煇宏表示，荃灣立坊中低層9室，實用面積約308方呎，一房間隔，望市景，日前以560萬元沽出，呎價約18,182元，屋苑目前放盤量約20個，入場費由475萬元起。

●中原程尚傑指，荃灣愉景新城單日連錄兩宗買賣，屋苑11座中層H室，實用面積約658方呎，套三房間隔，原先叫價1,100萬元，經議價後，以950萬元沽出，呎價約14,438元，減幅約13.6%，新買家為同區換樓客，見疫情下平盤湧現，把握機會升級換樓。

●利嘉閣彭錦添表示，青衣藍澄灣3座中層C室，實用面積約488方呎，兩房間隔，以632.8萬元易手，呎價約12,967元，原業主於2003年6月以約130.1萬元購入，持貨近19帳面獲利502.7萬元，物業升值約3.9倍。

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