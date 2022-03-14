【股王落難】傳騰訊面臨天價罰款　又需裁員最多3成

外媒引述消息人士報道，中國的監管機構近期發現，微信支付無視反洗錢規定，在遵守「了解你的客戶」和「了解你的業務」等規定方面存有缺失。同時騰訊的移動支付網絡被發現允許通過賭博等非法交易轉移和洗黑錢。

報道指，人民銀行在去年下半年例行檢查中發現微信支付的缺失，目前罰款規模仍在審議當中，可能至少數以億元人民幣，並多於其他非銀行支付機構違反洗黑錢所面對的罰款。

內地監管機構通常每三年對持牌金融機構進行一次全面檢查，有消息人士表示，當局今年的調查對象是微信支付的競爭對手支付寶，亦是其母企螞蟻集團在2020年11月上市「撻Q」首次以這方式被審查。據了解，支付寶一直在為審查做準備，並進行了模擬檢查。

受營商環境變化，內地科網巨擘有關裁員的消息接二連三。綜合內媒報道，騰訊及阿里巴巴計劃在未來幾周內裁員，其中騰訊預計裁員10%至30%；阿里裁員約30%。值得留意的是，阿里去年整合零售通和盒馬集市，並在3月成立的社區電商部門將成為「重災區」，於本周裁員，涉及約20%員工，目前多個業務組已經初步敲定裁員名單。

事實上，內地嚴控未成年人打機行為，互聯網信息辦公室(簡稱網信辦)再次向公眾諮詢，要求網絡遊戲和直播等服務提供者不能向未成年人士提供與對方能力不符的付費服務，同時提供青少年模式或專區，方便獲得有益身心的產品或服務，完善網絡遊戲實名制規定，建立遊戲規則，預防未成年人士沉迷等，而且要定期評估措施效果。如果違法，嚴重的可以勒令停止業務，並罰款最多5,000萬元人民幣，或相當於前一年營業額5%。