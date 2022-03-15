東方日報B1：中資股散水　恒指插穿兩萬

中港兩地疫情加劇，防疫封城之聲不絕於耳，打擊市場對中國資產的信心，其中澳洲養老基金據報被內地「共同富裕」政策嚇怕，加上中概股再遭洗倉，連累港股淪為外資提款機。恒生指數周一(14日)「大地震」，開市不久便失守20,000點重要關口，近6年來首次，即使「北水」湧現撈底，收市仍暴挫1,022點，以點數計逾半年來最傷。恒生科技指數更狂瀉逾11%，寫下有史以來單日最大跌幅，港股全日市值蒸發近2.44萬億元，相當於去年香港本地生產總值(GDP)約86%。

恒指周一以全日最高位20,203點開市，仍挫349點，午後愈跌愈深，尾市一度急瀉1,137點，低見19,415點，最終收報19,531點，創2016年3月1日後新低，收跌4.97%，創2020年5月後最大收市跌幅。

科指插穿4,000點大關後一瀉如注，見3,749點歷史新低，收報3,778點，跌468點，指數成分股無一幸免；國企指數亦跌505點或7.15%，收報6,555點。

以致力投資內地市場的澳洲大型基金UniSuper為例，旗下管理資產規模達771億美元，惟該基金已取消直接投資內地市場的操作。報道引述首席投資總監John Pearce稱，隨着內地政府政策持續調整，旗下已沒有單純投資A股的基金，因目前尚不清楚內地政策將如何發展，未來監管會否蔓延至其他行業等。

另一澳洲退休基金Australian Retirement Trust首席投資總監Ian Patrick亦指，中資教育股的價值幾乎跌至零水平，對投資中資股響起極大警號。不過，他認為並非不能投資A股，只是衡量風險回報相對上是否值博。

有「新興市場之父」之稱的麥樸思早前稱中國股市或得益於俄烏開戰，惟他最新回應外媒時稱，若美國制裁在俄羅斯營運的中資企業，將成為投資中資股的最大擔憂，或加劇中概股美國預託證券(ADR)的跌勢。

高盛亦把中資股未來12個月目標估值，由14.5倍削至12倍。考慮到內地經濟增長目標穩健等因素，且目前其估值處於9.9倍的6年低位，故仍維持「增持」評級。

交銀國際研究部主管洪灝卻形容，現時港股的拋售潮是史上最猛烈之一，市場悲觀情緒仍有待消化，即使恒指已破底，但在短期內「接飛刀」仍屬輕率之舉。