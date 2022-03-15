美股道指全日蒸發450升幅　納指重挫逾2％

市場廣泛預期美國聯儲局本周勢將加息0.25厘，並繼續關注通脹升溫及俄烏局勢的進展，美國股市周一(14日)個別發展。道指蒸發盤中高達451點的升幅，收報32,945點，微升1點；標指收報4,173點，跌31點或0.74%；納指收報12,581點，跌262點或2.04%。

美國10年期國債孳息率周一(14日)曾高見2.1厘水平，為2019年7月12日以來新高，報2.14厘，升逾13個點子。

美上市中概股除牌憂慮未消，中國則因疫情反彈而落實封鎖措施，經濟前景惹憂慮。KraneShares CSI中概互聯網指數ETF急挫11.71%，收報21.19美元。

龍頭中概科技股阿里巴巴重挫10.32%，收報77.76美元；百度亦跌逾8％，收報108.97美元。其他中概股普遍向下，富途控股收報24.39美元，跌5.24%；鬥魚則瀉逾一成。

美國大型科技股亦向下，蘋果公司、亞馬遜、Netflix均跌逾2％；Facebook母企Meta收跌0.52%。

長期看好美股的「大好友」、Fundstrat Global Advisors共同創始人Tom Lee表示，俗稱「恐慌指數」的芝加哥期權波動率指數(VIX)或暗示股市將反彈。一般而言，VIX與股市走勢相反，意味當VIX向下時，股市則向上，而上周四VIX下跌5%，標指同樣向下跌1%。

他指，自VIX在1990年出現至今，僅發生過10次VIX下跌約5%，標指同日下跌約1%，這些情況出現後，未來6個月及12個月標指平均回報為16.8%及35.2%。Lee續指，這10次中，其中8次股市都接近低位，意味即使目前股市仍存在下行風險，對現時投資者入市並不會承受太大傷害，因股市下跌空間有限。

數據方面，市場本周將聚焦美國能源情報署(EIA)公布月度原油市場報告、美國等各央行利率政策，以及歐盟等主要國家公布上月消費價格指數(CPI)等。