陳蓓敏：投資者觀望　恒生科指未見轉勢

上周受俄，俄烏地緣政治風險，令歐美股市表現波動異常。美股三大指數跌約2至3.5%不等。英特爾有意分拆旗下子公司Mobileye上市，市場料估值超過500億美元。五年前英特爾以153億美元收購Mobileye後私有化退市。是次上市，將是二度上市。美國聯儲局本周議息，英倫銀行和日本央行也有會議。

北京冬殘奧運會完滿閉幕，中國共錄得61面獎牌，奪眾隊之冠，戰績令人鼓舞。其實無論哪一個國家奪冠，都應得到高度榮耀和鼓勵，殘奧運動員在身體和心理上都需要付出數倍能量和意志，才可參與，能否贏得獎牌，也只可靠努力和運氣。筆者在此向運動員致敬。因這些日子社會滿布負能量，大眾每日生活在憂慮和不安，希望藉運動員堅毅鬥志鼓勵鼓勵。

近日內地再次受疫情個案增加，部分地方需封城強檢。投資者憂慮工廠停工影響企業運營。再加上中紀委國監委駐國家安全部，紀檢監察組員組長劉彥平，因受涉嫌嚴重違規，正受紀律和監察調查。此等消息也令市場憂慮違規事件，而採取觀望。雖然外圍有消息指中央外事工作委員會楊潔篪和美國國家安全顧問沙利民會面，投資者對會談有保留。港股恒指節節敗退，失守20,000關口，因外圍仍具備不明朗因素，投資者寧待特首選舉完畢，才作部署。科技指數跌得血肉模糊，市場哀嗚，未見轉勢信號。

鴻昇證券資產管理部董事總經理 陳蓓敏(作者為註冊持牌人士，證監會註冊編號：ACG082。)