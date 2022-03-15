廖嘉豪：加大通脹對沖及天然資源投資部署

俄羅斯和烏克蘭代表了世界上其中一個主要商品出口地區。俄羅斯原油出口相當於全球消費量百分之9，佔全球天然氣供應百分之6，還有俄羅斯與烏克蘭佔全球小麥出口一成八，烏克蘭亦是全球玉米市場主要參與者。

俄烏衝突擴大了之前已出現的全球供應衝擊，西方生產商需要加緊填補因產量損失和貿易中斷而造成的出口供應缺口。包括大量石油、天然氣、金屬，還有向很多新興和發達國家出口的農產品。即使衝突結束，西方對俄羅斯的制裁也不太可能立即取消。恢復或更換供應的調整，可能需要長達兩年時間。石油和其他商品的期貨價格不僅在短期內，可能較長期持續偏強。

當明白到這個宏觀格局的改變，環球資產配置上，大家可以考慮提高「通脹對沖」部署 ，還可以增持天然資源生產商和石油服務公司，當中包括美國、加拿大、英國、澳洲和巴西的一些大型商品供應商股票。其他資產類別，除了與通脹掛鈎的固定收益工具，大家亦可以多留意黃金兼顧避險作用。

近期中資股亦受環球地緣政局動盪拖累，中俄兩國關係密切，市場憂慮俄烏衝突或讓中國陷入了尷尬境地，加上上周美國證交會公布了一份臨時名單，列出了如果不符合美國審計標準就可能被撤銷上市地位的中概股，再次觸動了投資者神經。究竟中美監管機構能否就中概股財務披露要求達成共識，當然是市場關注點，但對於中國及美國關係或將一面倒轉差的看法，筆者並不認同。

地緣政治衝突的確對中國造成挑戰，但同時或帶來潛在機會。因為不將中國與俄羅斯拉得太近也符合美國的利益。為確保制裁有效並能夠大幅削弱俄羅斯經濟，美國和歐盟將不得不向中國尋求限制對俄羅斯的援助。一定程度上，近年來美中關係的惡化促成了中俄關係的緩和。因此，拜登政府可以選擇縮減特朗普對華的一些政策，這可能有助於改善兩國關係，並限制中國轉向俄羅斯。在通脹處於歷史高位的情況下，降低特朗普時代的關稅並取消對中國公司的某些不必要的制裁可能是前進的方向。

花旗銀行投資策略及環球財富策劃部主管 廖嘉豪