納指跌2%　紐油下試100美元

●踏入亞洲時段，美匯指數報99.11；港匯處7.8292；離岸人民幣(CNH)見6.393；美元兌日圓報118.27；歐元企1.0941；英鎊處1.3009。金價企穩1,953美元。油價回軟，布油報105.96美元；紐油報101.65美元。比特幣漲近5%至3.96萬美元。道指期貨升63點。俗稱「黑期」的新加坡港股期指低水370點。

●道指蒸發盤中高達451點的升幅，收報32,945點，微升1點；標指收報4,173點，跌31點或0.74%；納指收報12,581點，跌262點或2.04%。

●港股ADR指數全日偏軟，按比例計算，收報19,123點，跌408點或2.13%。

●即月恒生指數夜期收報19,059點，跌526點，低水473點，成交45,812張。

●英媒引述一名官員表示，美國已通知其盟國，中國已表示準備向俄羅斯提供軍事援助。報道指，美國國務院發給歐洲和亞洲盟國的電報並未具體說明中國可能提供的任何具體援助或時間。

●美國財政部副部長Adewale Adeyemo周一(14日)表示，美國在制裁俄羅斯方面的選擇包括全面貿易禁運。

●紐約4月期油收報每桶103.01美元，跌9.66美元或8.57%；布蘭特5月期油收報每桶106.9美元，跌5.12%。

●外媒引述消息稱，蘋果公司供應商、全球代工巨頭鴻海科技集團周一指，公司正計劃與沙特阿拉伯合作建造一家價值90億美元的多用途工廠，以生產電動車零部件、微晶片和其他電子產品。

●紐約4月期金收報每安士1,960.8美元，跌1.2%。

●歐盟輪值主席國法國宣布，歐盟已決定對俄羅斯採取新一輪的制裁，主要措施包括取消俄羅斯的貿易最惠國待遇；禁止歐盟企業投資俄羅斯油氣行業；禁止向俄羅斯出口奢侈品和高級汽車；以及禁止俄羅斯鋼鐵出口至歐盟等。

●英國富時100指數收報7,193點，升37點或0.53%；法國CAC指數收報6,369點，升109點或1.75%；德國DAX指數收報13,929點，升301點或2.21%。

●IMF：視乎俄烏局勢，烏克蘭今年GDP恐跌35%。

●國泰航空2月載客量較2019年同期瀉98.9%。

●華人置業發盈警。