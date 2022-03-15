石醴泉：通脹高企　經濟陷兩難

歌神許冠傑的歌曲曾膾炙人口，最能反映社會現象的《加價熱潮》在1979年推出時，美國通脹率達11.3%，一年後更上升至13.5%。歌詞中有一句解釋為何石油存量那麼多，但仍然要加價的原因為「真金白銀貶晒值」。經濟學家泰斗佛利民(Milton Friedman)曾經說過：「通脹無論在何時何地都是一種貨幣現象」。由此可見歌神不但是個歌手，還對經濟學也有一定認識。

通脹經過40年潛伏後，由於各地央行在最近一年多為救經濟大力印錢派錢，加上環球供應鏈因新冠肺炎疫情而混亂，導致貨物供不應求而產生通脹。之前市場認為，美國通脹有機會在今年下半年回落到4%，但暫時看來預測可能過於樂觀。

美國通脹在過去一年飆升，主要由能源和二手車價格帶動。能源價格去年升幅大約在40至50%之間。車用晶片因為短缺，新車出廠量受限制，導致二手車需求大增，推動二手汽車價格升幅達37%。

原本估計當能源和二手車價格逐漸恢復正常，而其他項目保持相對穩定，通脹便會回落。但值得留意的是，美國通脹率暫時還未全面反映物價變化，其中最主要的就是去年租金和樓價的升幅。

住宿是美國通脹率指數中最重要的成分，比重約32%，其中最主要為佔整體租金將近八成比重的「業主自住私人住宅租金」。美國勞工部會用問卷形式訪問業主：「如果你現在擁有和正居住在內的居所拿出來出租的話，估計租金有多少？」藉此來估計租金情況。但用此方法來估計租金的最大問題是，私人自住物業業主不一定知道市面租金水平，所以他們的答案通常會有滯後。

根據美國地產數據公司最新資料，美國房租去年上升了12%，簡單一算便大約可以估計得到，就算今年能源和汽車價格平穩，滯後的住宿成本數據也會繼續推動通脹率維持在高位。加上服務業可能因人手短缺而需要加薪請人，成本上漲壓力最終又會反映到價格上，看來美國通脹今年暫難大幅回落。

另一個看似會繼續貢獻美國今年通脹的推手為個人消費開支，去年12月年增長率仍然達13.3%，完全沒有因聯儲局開始「收水」而有慢下來的勢頭。過去兩年美國政府派錢政策和服務消費下跌，導致美國儲蓄率大幅增加，民眾有錢在手，因此消費就更加順手。

雖然需求強勁，但如果供應充足的話，價格難以大幅增加。可是供應鏈運輸所需時間卻一點也沒有改善。在2020年中，從遠東運貨到歐洲和美國所需時間大約為50天和60天，但今年2月中，東運和西運的貨運時間都已經達到了大約110天，暫時仍然看不到大部分投資者所預期的改善。

從通脹角度來看，美國加息事在必行，但擔心的是美國孳息曲線在過去數月已經開始漸趨平坦，如聯儲局3月開始加息，孳息曲線甚至可能會出現「倒掛」。從歷史上來看，孳息曲線「倒掛」是最能準確預測未來經濟會否衰退的指標之一。到時候聯儲局或需要在防止通脹繼續高企和經濟衰退兩者之中作出選擇。

行健資產管理公司首席分銷總監 石醴泉(作者為註冊持牌人士，以上只反映當時觀點，並非投資建議)