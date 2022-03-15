林嘉麒：市場失衡　潛在風險續增

上周一當恒指收於21,000點時，曾提及若「硬要估底，以2020年疫情底8.7倍的市盈率估，大約為18,450點。」一個星期過去，周一(14日)恒指收報19,531點，大跌1,022點，成交急增至2,230億元。散戶們會問，「為何要跌得那麼深？很多消息已知道吧」。確實，壞消息大家也知道，也識背了，惟真正原因卻未知道。

上周重點指出美元市場的遠期利率協議(FRA)與隔夜利率互換(OIS)息差擴闊，反映資金緊張情況，本周初港匯已跌至7.8299，是兩年來的低位。最新大行資金流數據可見，截至上周三止一星期，全球股市及債券市場均錄得資金外流。最明顯是歐洲走資幅度驚人，不單抵銷去年流入的總資金規模，而且以最新一星期資金外流計，更是有紀錄以來最大。

事實上，以國際形勢及經濟因素的複雜性，由歐洲流出的資金對其他市場所產生的只是零和效應。本周為超級央行周，環球投資者將迎來新一輪的加息潮。面對全球資金流由股市流出，港股配合中概股退市消息，只會形成疊加效應，請不要再說「港股很便宜了」！「便宜」只是結果。

其次，以贏面最大的美股為例，統計過去13年每逢連續兩星期跌市的話，之後股市例必反彈，平均幅度介乎3至15%。然而，近期美股的表現已經動搖這13年牢不可破的信仰。最後一個失衡(Disequilibrium)是來自抵押品，俄羅斯資產被凍結，當地市場變相停頓，以至商品價格急劇波動，產生是抵押品及標的物失衡。貝萊德在俄羅斯損手170億美元，恐怕只是冰山一角。

上述3個失衡，若無法盡快達致新均衡點的話，影響最深遠是第二個，貨幣市場新遊戲規則或將形成。短期而言，對市場最大殺傷是抵押品及標的物失衡。作為專業投資者，下一個重要問題是，在滯脹下的交易策略是怎樣？

獨立股評人 林嘉麒(作者為註冊持牌人士，並未持有以上股份)