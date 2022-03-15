港股又冧900點 科指曾瀉7% 阿里及京東創新低

港股又冧近千點，恒生指數最多挫934點，至18,597點的6年低位，暫跌幅收窄至不足800點，於18,800點水平爭持。國企指數跌近300點；科技指數曾挫逾7%，跌至3,507點歷史新低，暫維持逾200點跌幅，企3,500點水平。主板成交450億港元。

科網股繼續被拋售，成跌市火車頭。阿里巴巴及京東集團齊跌逾8%；網易跌6%，百度、快手及嗶哩嗶哩齊跌逾4%；齊創新低。騰訊跌6%；小米集團及美團跌4%。

金融股合力拖低大市，中國平安跌4.8%，險守50元；友邦保險跌3.4%；香港交易所跌2.7%。招商銀行跌4.7%；工、中、建三大行跌1.6%至3.7%；滙豐控股偏軟。

內房股被拋售，龍湖集團挫逾8%；融創中國再跌5.4%；中國海外、萬科、華潤置地及世茂集團跌3%至4%。至於受不利傳聞困擾的碧桂園服務及碧桂園再跌4%及1%。

油價顯著回落，三桶油回吐。中國海洋石油及中國石油跌逾5%；中國石化跌3%。

【09:20】港股開市挫600點 失守19000點關 騰訊大冧8%

港股陷入恐慌性拋售，恒生指數開市再挫600點或3.07%，報18,931點；國企指數低開258點或3.94%，報6,297點；科技指數跌209點或5.54%，報3,569點，再創新低。

大型科網股持續下瀉，阿里巴巴跌8.8%，至73.8元上市新低；騰訊跌8%報305.2元；美團跌7.5%；小米集團跌近5%。京東集團跌5.6%；網易跌6.9%，齊創新低。