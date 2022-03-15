統計局：內地首2月工業、零售及固定資產投資增長齊勝預期

中國國家統計局公布3大重要經濟數據，今年首兩個月工業增加值按年升7.5%，預期升4%，去年1至2月升9.6%，比2021年12月份加快3.2個百分點，比2021年兩年平均增速加快1.4個百分點。從環比看，2月份規模以上工業增加值比1月增長0.34%。

今年1至2月的社會消費品零售總額74,426億元人民幣(下同)，按年升6.7%，預期升3%，去年1至2月升12.5%，比2021年12月份加快5個百分點，比2021年兩年平均增速加快2.8個百分點。從環比看，2月份社會消費品零售總額比1月增長0.3%。

至於首兩個月的城鎮固定資產投資(不含農戶)50,763億元，按年升12.2%，預期升5%，去年1至2月升4.9%，比2021年加快7.3個百分點，比2021年兩年平均增速加快8.3個百分點。從環比看，2月份固定資產投資(不含農戶)按月增長0.66%。

另外，首2個月，全國房地產開發投資14,499億元，按年增長3.7%；其中，住宅投資10,769億元，增長3.7%。

首2個月全國城鎮新增就業163萬人。單計2月份，全國城鎮調查失業率為5.5%，比1月上升0.2個百分點，與上年同期持平。

國統局新聞發言人付淩暉稱，1至2月國民經濟恢復好於預期。期內面對複雜嚴峻的國際環境及國內疫情散發等多重考驗，堅持穩字當頭、穩中求進，國民經濟持續穩定恢復，生產需求較快增長，就業物價總體穩定，新動能繼續成長，高質量發展取得新進展。