【高盛推介】科網股急挫 博見底反彈點部署？
2022年03月15日 11:11
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高盛(亞洲)有限責任公司：科網股近期表現波動，今(15日)早上全線急插，其中騰訊昨(14日)跌約9.8%，今早更低開見305.2元，創3年新低後見支持，跌幅收窄後並一度倒升。過去1個月計，騰訊累跌逾30%。
此外，阿里巴巴今早低見73.05元，創上市新低，現新仍挫約7%。
美團今早低見103.5元，創自2020年5月新低後反彈。
快手今早低見54.65元，創上市新低後反彈，最近升約1%。
京東今早低見162.8元，創上市新低，現新仍跌5%。
小米今早低見11.74元，創自2020年6月新低，現新微跌0.1%。
觀察個股輪證資金流向，可見昨日資金繼續趁低積極吸納騰訊好倉，而5個交易日計則共錄得約1.94億元資金流入，為同期最多資金流入的個股相關資產。而阿里於近日亦獲資金趁低積極吸納好倉，上周五(11日)及本周一共錄得約4,600萬元資金流入。其他科技股也見資金趁低吸納。
由於目前科網股急插使其波幅高企，若科網股後市見底反彈，其波幅即會急速回落。而價外認購證的波幅敏感度較高，因此會很大機會出現「唔跟行」情況。而亦有不少投資者選擇以牛證部署反彈，但因市場極波動，因此會大幅增加收回風險。所以目前而言較適合以貼價兼年期較長的認購證部署反彈。
騰訊購(17327)，行使價427.18元，2023年01月09日到期，實際槓桿4.5倍，貼價、長年期，低時間損耗值。
騰訊購(23544)，行使價436.89元，2022年12月20日到期，實際槓桿4.8倍，長年期、低面值。
投資者如看好阿里，可留意屬行使價100元以下少數貼價的阿里購(11445)。
阿里購(11445)，行使價99.9元，2022年08月26日到期，實際槓桿4.1倍，少數行使價100元以下的貼價選擇。
投資者如看好美團，可留意年期約5個月，屬熱門的美團購(29782)。
美團購(29782)，行使價178.98元，2022年08月26日到期，實際槓桿4.5倍，熱門。
投資者如看好快手，可留意屬市場上最貼價條款之一的快手購(20660)。
快手購(20660)，行使價68.9元，2022年07月22日到期，實際槓桿3.4倍，市場上最貼價條款之一。
投資者如看好京東，可留意屬市場上最貼價條款的京東購(11206)。
京東購(11206)，行使價268元，2022年07月04日到期，實際槓桿6.2倍，市場上最貼價條款。
投資者如看好小米，可留意屬市場上最貼價條款的小米購(28076)。
小米購(28076)，行使價15.48元，2022年08月17日到期，實際槓桿5.6倍，市場上最貼價條款。
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