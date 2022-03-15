【高盛推介】科網股急挫　博見底反彈點部署？

高盛(亞洲)有限責任公司：科網股近期表現波動，今(15日)早上全線急插，其中騰訊昨(14日)跌約9.8%，今早更低開見305.2元，創3年新低後見支持，跌幅收窄後並一度倒升。過去1個月計，騰訊累跌逾30%。

此外，阿里巴巴今早低見73.05元，創上市新低，現新仍挫約7%。

美團今早低見103.5元，創自2020年5月新低後反彈。

快手今早低見54.65元，創上市新低後反彈，最近升約1%。

京東今早低見162.8元，創上市新低，現新仍跌5%。

小米今早低見11.74元，創自2020年6月新低，現新微跌0.1%。

觀察個股輪證資金流向，可見昨日資金繼續趁低積極吸納騰訊好倉，而5個交易日計則共錄得約1.94億元資金流入，為同期最多資金流入的個股相關資產。而阿里於近日亦獲資金趁低積極吸納好倉，上周五(11日)及本周一共錄得約4,600萬元資金流入。其他科技股也見資金趁低吸納。

由於目前科網股急插使其波幅高企，若科網股後市見底反彈，其波幅即會急速回落。而價外認購證的波幅敏感度較高，因此會很大機會出現「唔跟行」情況。而亦有不少投資者選擇以牛證部署反彈，但因市場極波動，因此會大幅增加收回風險。所以目前而言較適合以貼價兼年期較長的認購證部署反彈。

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